Altseason: el boom de las altcoins que entusiasma y preocupa

La altseason no es solo una estadística: es un verdadero cambio de humor en el mercado. Si Bitcoin es el “oro digital” que da estabilidad y marca el rumbo, las altcoins son el terreno donde se multiplica el riesgo y la posibilidad de ganancias exponenciales. Cuando BTC se estabiliza y su dominio en el mercado cae, los inversores trasladan capital a Ethereum (ETH) primero, y luego a otros proyectos como Solana, Avalanche o incluso tokens de nicho como Pudgy Penguins o Cronos, que lideraron las subas en los últimos tres meses.

Pero esta temporada no es solo optimismo. El ciclo suele pasar por cuatro fases:

Demanda de BTC y máximos históricos.

Flujo hacia ETH , buscando mayor rendimiento.

, buscando mayor rendimiento. Capital hacia altcoins de gran capitalización , que dispara el entusiasmo.

, que dispara el entusiasmo. Euforia desbordada, la etapa más peligrosa: precios que se disparan sin fundamentos, impulsados por la especulación.

Hoy estamos en la tercera fase, con capital fluyendo a altcoins, pero aún no en plena euforia. Esa euforia podría llegar si la Reserva Federal de EE.UU. decide recortar las tasas de interés el próximo 17 de septiembre. Menores tasas significan mayor liquidez global, más apetito por riesgo y, en consecuencia, un empuje extra para las criptomonedas.

imagen insert

El índice de altseason alcanzó su punto más alto de 2025. Fuente: Blockchain Center.

Sin embargo, esta fiesta tiene su lado oscuro. La volatilidad se incrementa y el riesgo de entrar tarde al mercado es alto. Quienes compran en el pico de la euforia pueden quedar atrapados si el precio se derrumba en cuestión de horas o días. Por eso, los analistas recomiendan cautela: definir estrategias de salida, diversificar y no invertir más de lo que uno está dispuesto a perder.

La altseason es fascinante porque muestra el lado más especulativo y vibrante del ecosistema cripto. Es el momento en que proyectos innovadores tienen su oportunidad de brillar, pero también cuando proliferan fraudes, promesas de ganancias rápidas y estafas que buscan aprovecharse del entusiasmo general.

Para el público argentino, que ya incorporó el dólar cripto y las stablecoins como herramientas cotidianas, la altseason puede verse como una oportunidad de diversificar. Pero exige información, paciencia y, sobre todo, una mirada fría para no dejarse arrastrar por la euforia colectiva.

En definitiva, la altseason es el recordatorio perfecto de que el mundo cripto es tan prometedor como desafiante: un lugar donde las oportunidades y los riesgos caminan de la mano.

*Este contenido es de carácter periodístico e informativo. No constituye una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Las altcoins y demás criptoactivos son altamente volátiles y pueden generar pérdidas significativas. Antes de invertir, se recomienda informarse, operar en plataformas seguras y definir un plan de gestión de riesgos.

Por Juan Rondi.