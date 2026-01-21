A los 13 años: más del 72% de los estudiantes ya consumió alcohol
Un estudio nacional del Sedronar reveló que los jóvenes argentinos comienzan a consumir alcohol a los 13 años y que más del 72% de los estudiantes secundarios lo probó alguna vez.
El Séptimo Estudio Nacional del Sedronar sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de nivel secundario reveló que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol en la Argentina es a los 13 años. Los datos corresponden a fines de 2025 y reflejan una de las prácticas más extendidas entre los adolescentes.
El relevamiento abarcó a estudiantes que cursaban 8°, 10° y 12° año, equivalentes a 1°, 3° y 5° o 2°, 4° y 6° del secundario, según la jurisdicción. La muestra incluyó 1.085 establecimientos educativos de gestión estatal y privada de todo el país, con 118.060 estudiantes encuestados y una muestra efectiva de 117.833 alumnos, representativa de 2.189.571 estudiantes a nivel nacional.
Del total relevado, el 47,6% se identificó como varones, el 50,3% como mujeres y el 0,9% como “otro”, con un 1,2% de casos sin respuesta. En cuanto a la edad, el 39,4% tenía 14 años o menos, el 33,1% entre 15 y 16 años y el 26,3%17 años o más.
A partir de la pregunta “Alguna vez en tu vida, ¿consumiste…?”, el estudio incluyó tanto a quienes probaron una sustancia una sola vez como a quienes mantienen o mantuvieron consumo. En ese marco, las bebidas energizantes (75%) y el alcohol (72,5%) encabezan el ranking de consumo alguna vez en la vida.
En tercer lugar aparece el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos, con una prevalencia del 35,5%, seguido por el tabaco, con 28,7%, y la marihuana, con 17%. El consumo de tranquilizantes alcanza el 11%, mientras que cerca del 6% declaró haberlos utilizado sin indicación médica.
El informe también indica que el consumo de cocaína (4,4%) y de solventes e inhalables (4,3%) se mantiene en niveles bajos. En tanto, el uso de estimulantes alcanza aproximadamente el 3%, y el de éxtasis, el 2,5% de los estudiantes.
La edad de inicio del alcohol
El trabajo del Sedronar concluye que “más del 72% de los estudiantes consumió alcohol alguna vez en su vida y lo hizo por primera vez pasados los 13 años”. Además, señala que la edad de inicio es similar en varones y mujeres.
En la comparación histórica con el sexto estudio nacional de 2014, el informe confirma que el alcohol continúa siendo una de las prácticas más extendidas entre adolescentes. También se observa un descenso sostenido del consumo de tabaco, aunque compensado en parte por el crecimiento del uso de vapeadores, incorporados por primera vez en esta edición del relevamiento.
El consumo de marihuana muestra un leve aumento, mientras que las prevalencias de cocaína, paco, éxtasis e inhalables se mantienen como las más bajas. En contraste, el uso de psicofármacos sin indicación médica registra un incremento respecto del estudio anterior.
En base a los datos oficiales, el estudio confirma que el inicio del consumo de alcohol ocurre a edades cada vez más tempranas, con una fuerte presencia de bebidas energizantes y nuevas formas de consumo como los vapeadores. Aunque algunas sustancias tradicionales muestran estabilidad o baja, el escenario plantea nuevos desafíos para las políticas de prevención en adolescentes.