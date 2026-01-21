A los 13 años: más del 72% de los estudiantes ya consumió alcohol

image

A partir de la pregunta “Alguna vez en tu vida, ¿consumiste…?”, el estudio incluyó tanto a quienes probaron una sustancia una sola vez como a quienes mantienen o mantuvieron consumo. En ese marco, las bebidas energizantes (75%) y el alcohol (72,5%) encabezan el ranking de consumo alguna vez en la vida.

En tercer lugar aparece el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos, con una prevalencia del 35,5%, seguido por el tabaco, con 28,7%, y la marihuana, con 17%. El consumo de tranquilizantes alcanza el 11%, mientras que cerca del 6% declaró haberlos utilizado sin indicación médica.

El informe también indica que el consumo de cocaína (4,4%) y de solventes e inhalables (4,3%) se mantiene en niveles bajos. En tanto, el uso de estimulantes alcanza aproximadamente el 3%, y el de éxtasis, el 2,5% de los estudiantes.

La edad de inicio del alcohol

El trabajo del Sedronar concluye que “más del 72% de los estudiantes consumió alcohol alguna vez en su vida y lo hizo por primera vez pasados los 13 años”. Además, señala que la edad de inicio es similar en varones y mujeres.

En la comparación histórica con el sexto estudio nacional de 2014, el informe confirma que el alcohol continúa siendo una de las prácticas más extendidas entre adolescentes. También se observa un descenso sostenido del consumo de tabaco, aunque compensado en parte por el crecimiento del uso de vapeadores, incorporados por primera vez en esta edición del relevamiento.

El consumo de marihuana muestra un leve aumento, mientras que las prevalencias de cocaína, paco, éxtasis e inhalables se mantienen como las más bajas. En contraste, el uso de psicofármacos sin indicación médica registra un incremento respecto del estudio anterior.

En base a los datos oficiales, el estudio confirma que el inicio del consumo de alcohol ocurre a edades cada vez más tempranas, con una fuerte presencia de bebidas energizantes y nuevas formas de consumo como los vapeadores. Aunque algunas sustancias tradicionales muestran estabilidad o baja, el escenario plantea nuevos desafíos para las políticas de prevención en adolescentes.

Por Gabriel Rotter.