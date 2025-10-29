Premios ÍDOLO a lo mejor del mundo digital: Juli Coria está nominada
La ceremonia se realizará por segunda vez en nuestro país. La sanjuanina se encuentra nominada en el rubro de Contenido Creativo.
Nuestro país será sede nuevamente de la ceremonia de los Premios Ídolo, que reconoce lo mejor del mundo digital y que reúne a lo mejor de las redes sociales y a los influencers más destacados.
Nacidos en España en 2021 por la influencer española Dulceida, nacieron como una forma de entregar una distinción a los creadores de contenido con presencia en redes sociales y streaming, es decir, el ecosistema digital.
En cuanto a su versión argentina, en nuestro país tendrán su segunda edición este 31 de octubre y la ceremonia tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro, y contará con la conducción de Zaira Nara y Grego Rossello.