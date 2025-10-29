"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > mundo

Premios ÍDOLO a lo mejor del mundo digital: Juli Coria está nominada

La ceremonia se realizará por segunda vez en nuestro país. La sanjuanina se encuentra nominada en el rubro de Contenido Creativo.

Nuestro país será sede nuevamente de la ceremonia de los Premios Ídolo, que reconoce lo mejor del mundo digital y que reúne a lo mejor de las redes sociales y a los influencers más destacados.

Nacidos en España en 2021 por la influencer española Dulceida, nacieron como una forma de entregar una distinción a los creadores de contenido con presencia en redes sociales y streaming, es decir, el ecosistema digital.

En cuanto a su versión argentina, en nuestro país tendrán su segunda edición este 31 de octubre y la ceremonia tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro, y contará con la conducción de Zaira Nara y Grego Rossello.

Te puede interesar...

Todos los nominados y las principales categorías

Beauty

Cande Copello

Sofi Gonet

Joaco Vázquez

Tuli Acosta

Dadatina

Contenido creativo

Fran Gómez

Julieta Coria

Juli Savioli

Marti Benza

Fermín Bo

Gastronomía

Inutilísimas

Las recetas de Simón

Paulina Cocina

Gastón Soffritti

Mon Petit Glouton

Experiencias gastronómicas y/o culturales

La chica del brunch

Buenosaires.Ar

Turista en Buenos Aires

Buenos paladaires

Health

Laura Romano

Soy mamá y pediatra

Dr. La Rosa

Sofi Calvo

Sports

Juli Puente

Lucas Ortega

El Rufián

Cata Guimarey

Tomás Mazza

Humor & Entretenimiento

Momi Giardina

Martín Garabal

Martín Dardik

Lucho Mellera

Pelao Khe

Lifestyle

Michelle Masson

Stephie Demner

Zaira Nara

Lizardo Ponce

Santi Talledo

Moda

Delfi Ferro

Zuzu Coudeu

Sofi Gonet

Papryka

Podcast

La fábrica podcast

Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)

La fórmula podcast (Mili Hadad)

Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)

Ferné con Grego

Emprendimiento

Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo

Almendra by Cande Molfese

Diabla by Delfi Ferro

Polenta by Nacho Elizalde

Streamer

Luquita Rodríguez

Coker

Davo Xeneize

Mernuel (Mernosketty)

Streamer más viral

Martín Cirio

Momo

Davo Xeneize

Mernuel (Mernosketti)

Tik Toker

Mar Cosca

Santi Ravier

Juli Castro

Mati Spano

More Andrade

Youtuber

Angie Velasco

Matías Bottero

Ian Lucas

Bri Domínguez

Viajes

Pasaje en mano

Tupi Saravia

Drea León

Modo Turista

image

Actualidad

Beltrán Briones

Ahorrando con Cami

Mujer Financiera

Mai Pistiner

Lara López Calvo

Cultura, ciencia y tecno

Fer Carolei

La Joya Agro

Almendra Veiga

Celeste Giardinelli

Revelación

Cris Vanadía

Juli Manzotti

Marcos Giles

Fede Popgold

Mermnuel (Mernosketti)

Emergente

Agus García

Titi Tcherkaski

Tobi Juárez

Facturita

El gordo y el flako

Daniela Clara

Luchi Patrone

Teo D’elía

Agos Palazzolo

Agustina Provenzani

Ídolo al volante

Dino Di Palma

Barcatini

Aixa Franke

Martín Gallego

Ídolo futbolero

Gastón Edul

Davo Xeneize

Sofi Martínez

Jero Freixas

Pollo Álvarez

Momento más viral

Conicet: Estrella de mar

Pollo Álvarez con De Paul

Paren La Mano: Bailando Todos

Alonso Spiderman

Tapados De Laburo: Oreo Mortedor

Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’

Domi Faena le pone aceite de oliva al auto

AYSA y Joaquín Levinton

Spreen debutando en fútbol argentino

Canción Diego Castro: La Totona

BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Canción más viral

Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo

En otra Vida - Yami Safdie, Lasso

Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama

Favorita - Ángela Torres

Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

Ídolo musical

La T y la M

Yami Safdie

Ángela Torres

Emanero

Temas

Te puede interesar