Premios ÍDOLO a lo mejor del mundo digital: Juli Coria está nominada

Nacidos en España en 2021 por la influencer española Dulceida, nacieron como una forma de entregar una distinción a los creadores de contenido con presencia en redes sociales y streaming, es decir, el ecosistema digital.

En cuanto a su versión argentina, en nuestro país tendrán su segunda edición este 31 de octubre y la ceremonia tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro, y contará con la conducción de Zaira Nara y Grego Rossello.