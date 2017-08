Último momento: un juez le ordenó a Peugeot mantener el contrato con ITEC

La empresa Peugeot deberá mantener vigente el contrato de exclusividad con la autopartista ITEC y no podrá comprarle mazos de cables a otro proveedor, al menos por un tiempo. Esa es la resolución que dictó hoy el juez comercial Javier Vázquez, haciendo lugar a la cautelar que presentó la firma sanjuanina para no perder a su único cliente.





Fuentes calificadas le contaron a sanjuan8.com que las partes involucradas fueron notificadas a primera hora de hoy. Para ITEC es un freno a una seguidilla de derrotas. Sucede que desde hace tiempo vive una crítica situación económica y ahora un duro conflicto salarial con sus empleados, más aún después de que Peugeot rescindiera la relación contractual porque le conviene importar mazos de cable de Uruguay a un menor costo.





Como toda cautelar, la medida tendrá vigencia durante un periodo de tiempo determinado. Por el momento las fuentes no precisaron el plazo, pero podría ser hasta que se resuelva el concurso preventivo de acreedores que planteó ITEC ante el mismo juez con el objetivo de no sufrir nuevos embargos. El martes de la semana pasada, la AFIP le retuvo casi 1 millón de pesos que le depositó la gestión uñaquista por el REPIP (es una ayuda estatal especial para pagar sueldos a cambio de no echar obreros).





Según las fuentes, Vázquez le ordena a Peugeot mantener el contrato de suministro en pie y al ser "de exclusividad", le impide comprarle mazos de cables a otras empresas, a menos que ITEC no pueda satisfacer su demanda por cualquier razón (en cuyo caso, podría importar como lo viene haciendo). En la práctica es volver a la etapa anterior a que la automotriz dejara de lado el vínculo para traer los cables del país oriental.





ITEC apuesta a continuar con la relación contractual todo lo que pueda y poder hacerse de algunos dividendos por la venta de su producción, de manera de cancelar las dos quincenas que les debe a sus más de 370 trabadores. De todos modos, esto no es seguro en virtud de que antes de recibir dinero de su compradora debería ponerse al día con varios envíos que le adeuda.





El que seguro ganará tiempo es el gobernador Sergio Uñac. Con su equipo de Hacienda y Producción, el primer mandatario ha encarado personalmente un periplo para intentar encontrar una solución y salvar las fuentes de trabajo que hay en juego. Por un lado, espera que la Nación reaccione de una vez a su pedido de frenar las importaciones de mazos de cables y activar pagos del REPRO (es un programa de asistencia económica para preservar el trabajo) a ITEC. Además, media entre los trabajadores y la empresa y no descarta salir a buscar un empresario que esté dispuesto a comprarle la autopartista a su actual propietario, Héctor Méndez.





Ahora, se espera que Vázquez se expida en otro planteo clave. ITEC se presentó en concurso preventivo de acreedores y si el magistrado acepta abrir el proceso, se designaría un síndico con la misión de armar un plan de pago a acreedores que ahuyente una eventual quiebra y el peligro de la pérdida de todos los puestos de trabajo.