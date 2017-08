Conflicto en ITEC: la empresa fue a la Justicia para sostener el contrato con Peugeot

En medio del fuerte conflicto salarial que vive con sus trabajadores, la autopartista ITEC presentó una medida cautelar en la Justicia provincial con la intención de frenar la decisión de Peugeot de no seguir comprándole mazos de cable para sus vehículos.

El planteo ingresó la semana pasada a Tribunales, pero recién se conoció ayer. La compañía lo anexó al concurso preventivo de acreedores que formuló después de que la AFIP le embargara ceca de 1 millón de pesos por las deudas impositivas que arrastra.

Así, ITEC busca darle continuidad al contrato que su única compradora rescindió no hace mucho porque le conviene más importar los mazos de cable de Uruguay. Sería una medida transitoria, hasta que el magistrado resuelva si abre o no el concurso preventivo de acreedores.

Fuentes cercanas a la empresa aseguraron que Vázquez estaría por resolver y se mostraron confiados en que les darán la derecha. En ese caso, entienden, la automotriz de origen francés debería mantener vigente el contrato con ITEC por un tiempo.

Si Vázquez le hace lugar a la empresa que dirige el ex titular de la UIA Carlos Méndez, Peugeot le debería seguir comprando los mazos de cables. Aunque no se sabe si esto le daría liquidez para afrontar la deuda que mantiene con sus trabajadores, debido a tiene entregas pendientes que no obligarían a la compradora a hacer nuevos desembolsos.

Lo que sí, los intentos oficiales por buscar una salida ganarían oxígeno. Uñac se ha metido de lleno en el tema y está buscando distintos caminos para que ITEC siga funcionando y mantengan a la mayor parte de su personal. El gobernador se reunió con el ministro de Producción de la administración macrista, Francisco Cabrera, para pedirle que frene la importación de mazos de cable y que se activen los subsidios del REPRO, un programa nacional de ayuda para que las empresas en crisis puedan pagar parte de su grilla salarial. Incluso, tras ese encuentro, no descartó la posibilidad de buscar un comprador para la firma sanjuanina.

La autopartista está incluida en el REPIP (Reconocimiento al Empleo Productivo Industrial Provincial), que es un plan provincial que creó Uñac el año pasado con el espíritu de garantizar fuentes de trabajo en el sector industrial. A través de ese programa, el Gobierno provincial le pagó la semana pasada 970 mil pesos para que cancelara parte de la deuda con los empleados. Pero el dinero no llegó a destino, porque fue embargado por el organismo recaudador nacional.





