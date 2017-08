Fabián Martín habló de la denuncia y dijo que "no ha violado ningún artículo de la ley electoral"

El intendente de Rivadavia respondió a la denuncia realizada por el diputado Carlos Munisaga, sobre violar un artículo de la ley electoral. Según Fabián Martín, han respetado con lo que establece la ley.

"Es una cuestión de interpretación. El sábado hicimos un festejo por el Día del Niño, para unas 20 mil personas. Concurrió el senador Roberto Basualdo, que es nuestro candidato en las PASO. No fue un acto electoral, no hubo discurso políticos, no se entregaron panfletos", explicó el funcionario.

La presencia del senador fue justificada porque Basualdo colaboró con la organización del chocolate, "nosotros no hemos violado ningún artículo de la ley electoral", manifestó.