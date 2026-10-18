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Los arqueros que piden pista ante la lesión de Dibu Martínez

Geronimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán se perfilan como los candidatos a reemplazar al marplatense en la fecha FIFA de noviembre.

Emiliano Martínez será baja en la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre, ya que estará un mes y medio fuera de las canchas. El Dibu fue operado con éxito tras sufrir una lesión ósea en la mandíbula por su choque con un rival durante el duelo entre Chelsea y Everton. Ante este panorama, se les presenta la oportunidad a otros arqueros de mostrarse bajo los tres palos de la Albiceleste en los amistosos del 13 de noviembre ante Uruguay en La Bombonera y del 17 ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes.

Hay tres nombres propios que se perfilan para reemplazarlo: Geronimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. Si bien los tres parecen una fija, también se les podría sumar Walter Benítez, quien fue citado por el oriundo de Pujato en el pasado.

Lo cierto es que Rulli parece el sustituto natural del Dibu. De hecho, el arquero de 34 años formado futbolísticamente en Estudiantes fue quien lo reemplazó sobre el final en la goleada 7 a 0 ante Burkina Faso en el Monumental el pasado 3 de octubre. También había sido titular en el triunfo 3-0 ante Islandia en un amistoso previo a la última Copa del Mundo.

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Lo que no le juega a favor al ex Olympique Marsella y Ajax es que desde su llegada al Manchester City en este mercado de pases casi no tuvo acción. Apenas disputó un partido con el buzo de los Citizens y fue en la goleada 5-0 ante Norwich City por la Copa de la Liga el 17 de septiembre.

En una situación similar se encuentra Musso. El guardameta de 32 años surgido de Racing aún no sumó minutos con el Atlético de Madrid en lo que va de la temporada. De hecho, su último partido fue con el buzo celeste y blanco en la victoria 2-0 ante Honduras en un amistoso el 6 de junio pasado.

A diferencia de los dos arqueros que acompañaron al Dibu en la última cita máxima, Beltrán sí viene con mucho rodaje en el último tiempo. Con solo 22 años se adueñó del arco de River desde la salida de Franco Armani, aunque es mirado de reojo por algunos hinchas del Millonario por algunas actuaciones no del todo convincentes en los últimos partidos.

Vale la pena recordar que, aunque no formó parte de la lista de 26 convocados, Beltrán acompañó a la delegación argentina en el último Mundial por precaución debido a la lesión en la mano de Martínez y a la regla de la FIFA que permite cambiar arqueros por lesión. Una vez que el Dibu se recuperó, el juvenil fue liberado y regresó al país, pero no es una novedad que ocupa un lugar preponderante en la consideración del entrenador.

Por último, aparece Benítez, quien figuró en la prelista de 55 jugadores reservados para la última cita máxima y recibió el llamado de Scaloni en varias ocasiones en el pasado. Tras una última temporada en la que tuvo poco protagonismo, el chaqueño de 33 años se adueñó del arco del Crystal Palace ante la lesión de Dean Henderson y exhibió un destacado nivel. En lo que va del semestre, el ex Quilmes, Niza y PSV ya lleva seis titularidades consecutivas y tres vallas invictas.

FUENTE: TyC Sports

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