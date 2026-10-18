El mensaje del Dibu Martínez tras ser operado de la mandíbula

Martínez había asustado a todos cuando, a los 20 minutos del segundo tiempo del partido ante Everton, sufrió un golpazo contra Jarrrad Branthwaite, central de los Toffees. El argentino quedó tendido durante casi diez minutos hasta que se fue retirado en camilla y trasladado directamente a una clínica para hacerse estudios.

Si bien las tomografías dieron bien en cuanto a los estudios de cuello, espalda y cráneo, lo cierto es que también evidenciaron una fractura de maxilar que obligó a la intervención quirúrgica.

Claudio Tapia y un especial mensaje de apoyo a Dibu Martínez tras su dura lesión

Poco después de conocerse la noticia de que la operación de Dibu Martínez había sido exitosa, el presidente de AFA, Claudio Tapia, publicó en sus redes sociales una foto junto al arquero, acompañada de un mensaje para su pronta recuperación.

"Dibu querido, te deseo una pronta recuperación y todas las fuerzas del mundo. Un abrazo enorme a la distancia. No tengo dudas de que vas a volver más fuerte que nunca. En todas con vos. Te quiero, gordo", publicó el máximo dirigente del fútbol argentino.