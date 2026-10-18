Así quedó la fachada histórica del Hospital Rawson tras su restauración

La restauración abarcó todos los elementos que conforman la fachada y su entorno inmediato. Se recuperaron las carpinterías originales mediante tareas de limpieza, reparación y reemplazo de las piezas que presentaban deterioro, siempre respetando su diseño original.

También se repararon los muros y se restauraron las molduras y las esculturas ornamentales, recuperando detalles que forman parte de la identidad arquitectónica del edificio. Finalmente, se realizó una pintura integral sobre muros, carpinterías, cubiertas, piedra laja y tejas, devolviendo uniformidad y protección a toda la fachada.

Además, se impermeabilizaron las cubiertas mediante la aplicación de membranas para prevenir filtraciones y se recuperaron los pisos de piedra laja y mármol mediante trabajos de colocación, pulido y terminaciones que permitieron conservar sus características.

Como parte de la intervención también se instalaron nuevas rejas de seguridad, diseñadas de acuerdo con los criterios definidos por la Dirección de Patrimonio Cultural. La solución adoptada permite resguardar el edificio sin impedir la vista de la fachada ni alterar su identidad arquitectónica.

En el entorno del edificio también se realizaron tareas de poda y saneamiento del arbolado público. Estas acciones permitieron mejorar las condiciones de seguridad y preservar el paisaje que acompaña al conjunto patrimonial.