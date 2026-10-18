"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > fachada

Así quedó la fachada histórica del Hospital Rawson tras su restauración

La intervención del Hospital Rawson recuperó uno de los edificios patrimoniales más importantes de la provincia.

El Gobierno de San Juan, mediante el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, realizó la restauración integral de la fachada histórica del Hospital Dr. Guillermo Rawson, una obra destinada a recuperar, preservar y poner en valor uno de los edificios patrimoniales más representativos de la provincia.

Los trabajos fueron ejecutados por la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, bajo la coordinación de la arquitecta Mariela Barbarán, en conjunto con la Dirección de Patrimonio Cultural, que acompañó cada intervención para garantizar el respeto por las características originales del edificio, y con la Dirección del Hospital Dr. Guillermo Rawson, que colaboró durante todo el proceso.

El objetivo fue recuperar el valor patrimonial y las condiciones constructivas del pabellón histórico inaugurado en 1928, preservando un edificio emblemático que forma parte de la identidad arquitectónica y la historia de San Juan.

Te puede interesar...

La restauración abarcó todos los elementos que conforman la fachada y su entorno inmediato. Se recuperaron las carpinterías originales mediante tareas de limpieza, reparación y reemplazo de las piezas que presentaban deterioro, siempre respetando su diseño original.

También se repararon los muros y se restauraron las molduras y las esculturas ornamentales, recuperando detalles que forman parte de la identidad arquitectónica del edificio. Finalmente, se realizó una pintura integral sobre muros, carpinterías, cubiertas, piedra laja y tejas, devolviendo uniformidad y protección a toda la fachada.

Además, se impermeabilizaron las cubiertas mediante la aplicación de membranas para prevenir filtraciones y se recuperaron los pisos de piedra laja y mármol mediante trabajos de colocación, pulido y terminaciones que permitieron conservar sus características.

Como parte de la intervención también se instalaron nuevas rejas de seguridad, diseñadas de acuerdo con los criterios definidos por la Dirección de Patrimonio Cultural. La solución adoptada permite resguardar el edificio sin impedir la vista de la fachada ni alterar su identidad arquitectónica.

En el entorno del edificio también se realizaron tareas de poda y saneamiento del arbolado público. Estas acciones permitieron mejorar las condiciones de seguridad y preservar el paisaje que acompaña al conjunto patrimonial.

Temas

Te puede interesar