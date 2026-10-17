Cuatro personas fallecieron en una avalancha en la cordillera

Según medios locales, la avalancha arrastró al grupo de excursionistas a las aguas heladas de la laguna, donde los equipos de rescate continuaron trabajando para recuperar los cuerpos.

En el operativo, colaboraron “Bomberos de Los Andes con equipo de rescate agreste, Carabineros con apoyo de una brigada Aero policial, SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia), personal del Sistema Integrado Cristo Redentor y del Hotel Portillo y SENAPRED Regional.

En tanto, los heridos fueron “trasladados a diversos centros asistenciales por personal SAMU”, destacó el Senapred.

El centro de esquí estaba cerrado y la zona era peligrosa

Según informó el portal cooperativa. cl, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, aclaró que los involucrados no eran huéspedes del hotel, ya que el recinto estaba cerrado por temporada. Además, advirtió que el lugar no estaba habilitado para excursiones y que existían señales que prohibían el acceso.

“Lamentamos esta tremenda tragedia, pero lo más importante que hay que aclarar es que el centro de esquí estaba cerrado por la temporada. Estos son excursionistas que muchas veces no hacen caso de lo que significa hacer dicha actividad en alta montaña y en zonas que son peligrosas”, sostuvo Rivera.

El jefe de seguridad del hotel, según el alcalde, les advirtió a los excursionistas que la hora elegida era la más peligrosa para ingresar a la zona.

Las autoridades remarcaron la importancia del autocuidado

El delegado presidencial subrogante de Los Andes, Sebastián Caldera, lamentó el hecho y señaló que la tragedia confirma la necesidad de respetar las advertencias y las labores preventivas realizadas en la provincia.

“Esto ocurrió por la parte de atrás del Hotel Portillo. Es una quebrada bastante peligrosa; esto da la señal correcta de que así es y que se intenta que este tipo de excursiones no se lleven a cabo en el lugar. Hay un autocuidado que se sugiere aplicar siempre”, remarcó Caldera.

Por su parte, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que los afectados “son todos chilenos y ninguno era del hotel; eran turistas de paso”. Millones agregó que, según la versión del dueño del Hotel Portillo, se les advirtió que no pasaran, aunque no se sabe si tenían experiencia en montaña.