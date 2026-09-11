Tragedia en el Jockey Club: un hombre murió tras descompensarse

Una ambulancia llegó al lugar y trasladó al hombre hasta el Hospital Rawson. Sin embargo, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, llegó al centro de salud sin signos vitales.

El fallecimiento generó conmoción entre quienes participaban de la jornada y obligó a activar el operativo de emergencia previsto para el evento. Personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo, que se encontraba afectado a la cobertura de seguridad de la jornada, intervino en el lugar junto con efectivos de la Comisaría 6ª.

Luego del traslado, familiares del hombre se hicieron presentes para interiorizarse sobre lo ocurrido y tomar contacto con los efectivos que trabajaban en el procedimiento. Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad del fallecido. Tampoco trascendieron mayores precisiones sobre el cuadro de salud que provocó la descompensación.

El episodio ocurrió mientras se desarrollaba la 74ª edición de la Clásica Domingo Faustino Sarmiento, una de las competencias tradicionales del calendario hípico sanjuanino y una de las jornadas que reúne a mayor cantidad de público en el Jockey Club.

Por ahora, las actuaciones se concentran en establecer las circunstancias del fallecimiento y completar las medidas correspondientes.