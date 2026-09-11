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Tragedia en el Jockey Club: un hombre murió tras descompensarse

El hombre tenía 70 años y se descompensó cerca de las 15:30 mientras se disputaba la Clásica Domingo Faustino Sarmiento. Fue asistido y trasladado al Hospital Rawson, pero llegó sin vida.

Un hombre de 70 años murió este viernes después de sufrir una descompensación mientras se encontraba entre el público del Hipódromo de Rivadavia, donde se desarrollaba una nueva edición de la tradicional Clásica Domingo Faustino Sarmiento.

El episodio ocurrió alrededor de las 15:30, en plena jornada hípica por el Día del Maestro, cuando el hombre se encontraba en las tribunas del sector izquierdo del predio.

Según las primeras informaciones, comenzó a sentirse mal y las personas que estaban cerca advirtieron la situación y acudieron en su ayuda. En medio del momento de tensión, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se esperaba la asistencia médica.

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Una ambulancia llegó al lugar y trasladó al hombre hasta el Hospital Rawson. Sin embargo, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, llegó al centro de salud sin signos vitales.

El fallecimiento generó conmoción entre quienes participaban de la jornada y obligó a activar el operativo de emergencia previsto para el evento. Personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo, que se encontraba afectado a la cobertura de seguridad de la jornada, intervino en el lugar junto con efectivos de la Comisaría 6ª.

Luego del traslado, familiares del hombre se hicieron presentes para interiorizarse sobre lo ocurrido y tomar contacto con los efectivos que trabajaban en el procedimiento. Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad del fallecido. Tampoco trascendieron mayores precisiones sobre el cuadro de salud que provocó la descompensación.

El episodio ocurrió mientras se desarrollaba la 74ª edición de la Clásica Domingo Faustino Sarmiento, una de las competencias tradicionales del calendario hípico sanjuanino y una de las jornadas que reúne a mayor cantidad de público en el Jockey Club.

Por ahora, las actuaciones se concentran en establecer las circunstancias del fallecimiento y completar las medidas correspondientes.

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