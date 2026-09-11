La Justicia encontró USD 5 millones de Florencia Kirchner y buscan sumarlos al decomiso de Vialidad

De dónde salen los USD 5 millones

Los fondos están distribuidos entre una caja de seguridad y dos cuentas bancarias. Una parte corresponde a USD 4,664 millones que permanecen en una caja de seguridad, mientras que otros USD 1,032 millones están depositados en dos cajas de ahorro. También figuran $53.280.

El dinero quedó embargado durante la investigación de Hotesur-Los Sauces. Aunque Florencia Kirchner fue posteriormente sobreseída en esa causa, la medida sobre los fondos continuó vigente debido a las dudas que había planteado la Justicia sobre el origen del patrimonio.

La confirmación del Galicia sobre la existencia y disponibilidad de los fondos agrega ahora un nuevo elemento al complejo proceso de ejecución patrimonial que se abrió después de la condena por Vialidad.

El decomiso que busca recuperar $684.990 millones

El dinero de Florencia Kirchner aparece dentro de un segundo conjunto de bienes que analiza el Tribunal Oral Federal 2. En ese universo también figuran 13 propiedades de la familia Kirchner y otros 128 inmuebles pertenecientes a sociedades relacionadas con el empresario Lázaro Báez.

La ofensiva judicial forma parte de la ejecución del decomiso ordenado tras la condena por Vialidad. La Corte Suprema dejó firme el monto que debe recuperarse, calculado en $684.990 millones, aunque la cifra podría ser actualizada por el impacto de la inflación.

Un primer grupo de 111 inmuebles ya cuenta con una orden de decomiso confirmada por la Cámara Federal de Casación. Allí aparecen propiedades vinculadas a Báez y bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, además de un inmueble de Cristina Kirchner.

Las defensas llevaron sus planteos ante la Corte Suprema, que todavía debe resolver cuestiones relacionadas con la ejecución de algunos de esos bienes. El máximo tribunal también deberá definir el destino de determinadas propiedades que podrían ser utilizadas por el Poder Judicial.

El problema que puede abrirse entre Hotesur y Vialidad

La incorporación de los dólares al proceso de decomiso no está exenta de obstáculos. El dinero permanece cautelado dentro del expediente Hotesur-Los Sauces, por lo que el Tribunal Oral Federal 5, que interviene en esa causa, podría cuestionar que los fondos sean utilizados para cumplir con una obligación derivada de Vialidad.

Ese cruce entre expedientes puede convertirse en una nueva disputa judicial. Mientras los fiscales que intervienen en la ejecución de la condena de Vialidad buscan ampliar el universo de bienes sobre los que avanzar, en Hotesur-Los Sauces todavía existe una medida que mantiene los fondos bajo control de la Justicia.

La situación deberá resolverse antes de que el dinero pueda ser efectivamente incorporado al proceso de decomiso.

Cristina todavía no aportó el dinero de la condena

El decomiso constituye la instancia pendiente para completar la ejecución patrimonial de la condena por Vialidad, dictada en 2022 y posteriormente confirmada por la Corte Suprema.

Como ninguno de los condenados abonó de manera voluntaria el monto establecido, el tribunal comenzó a identificar y ejecutar bienes que, según la sentencia, están vinculados con el beneficio económico obtenido a partir de los delitos por los que fueron condenados.

En ese escenario, la confirmación de que los más de USD 5 millones de Florencia Kirchner continúan disponibles vuelve a poner el patrimonio de la familia Kirchner en el centro de la estrategia judicial para recuperar el dinero establecido en la condena.