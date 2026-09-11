Fe, música y testimonios en un encuentro de mujeres que busca transformar

Uno de los aspectos más humanos de esta edición estará relacionado con las experiencias que serán compartidas durante el encuentro.

La propuesta apunta a acompañar a mujeres que atraviesan situaciones como depresión y ansiedad, pero también a madres y familias que enfrentan el complejo escenario de tener hijos con problemas de adicciones.

En ese contexto, durante el congreso se brindarán herramientas vinculadas con la oración y la manera de afrontar diferentes momentos desde la fe.

Pero no todo quedará en las enseñanzas. También habrá testimonios de mujeres que atravesaron situaciones personales complejas y lograron transformar sus vidas, incluyendo experiencias relacionadas con enfermedades psicosomáticas.

Son historias que, más allá de las creencias de cada persona, buscan generar un espacio de identificación y mostrar que detrás de cada dificultad también puede existir un proceso de cambio.

El concepto de esta tercera edición es “Leonas”, una imagen elegida para hablar de mujeres valientes, firmes y determinadas a avanzar pese a los desafíos que puedan aparecer en cada etapa. La idea es reunir a mujeres de distintas generaciones y construir un espacio donde puedan compartir experiencias, escuchar otras historias y encontrar herramientas para sus propias realidades.

La creadora del Congreso Transformadas, Pastora Laura Ramírez, será parte del encuentro junto a invitados que llegarán desde distintos puntos.

Entre ellos estarán la Profeta Belén Almada, de Buenos Aires; la Pastora Lorna Marchetti, de Uruguay; el Apóstol Andrés González, también de Uruguay y radicado en San Juan, y la banda Factor de Cambio, de Buenos Aires, que tendrá a su cargo parte de la propuesta musical.

La música también tendrá un lugar importante dentro de las tres jornadas. La presencia de Factor de Cambio permitirá combinar los momentos de reflexión y enseñanza con una propuesta artística pensada para acompañar el clima del encuentro.

Así, el Congreso Leonas no se plantea solamente como una serie de charlas o actividades religiosas. La propuesta busca construir una experiencia colectiva alrededor de historias, música, vínculos, cultura y espiritualidad.

Durante tres días, el Complejo La Superiora se convertirá en un espacio donde distintas generaciones podrán encontrarse alrededor de experiencias que atraviesan cuestiones muy concretas de la vida cotidiana.

La convocatoria está abierta a mujeres de todas las edades y también contempla la llegada de participantes desde otros puntos del país y del exterior.

INSCRIPCIONES

transformadasargentina.com

WhatsApp: 264 678 6065

Instagram: @transformadasoficial_

Transformadas – Leonas 2026 invita a mujeres de todas las generaciones a vivir tres días de fe, encuentro, música y renovación.