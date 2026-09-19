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Con reparaciones en los canales, avanzan las mejoras en la red de riego

Este plan incluye la reparación de paños de canales en hormigón y la renovación de compuertas en distintos departamentos de San Juan.

El Departamento de Hidráulica comenzó a concretar el plan de recuperación y modernización de la red de riego provincial anunciado meses atrás. Con la ejecución de las primeras intervenciones, el organismo cumple con el compromiso asumido e inicia una serie de mejoras destinadas a recuperar canales y renovar compuertas en distintos departamentos de San Juan.

En materia de infraestructura, se ejecuta un programa de reparación que demanda una inversión cercana a los $953 millones y contempla la recuperación de 4.096,64 metros cuadrados de paños de canales en hormigón deteriorados en canales de Zonda, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson, Pocito, Ullum, Albardón, San Martín, Caucete, 25 de Mayo, Sarmiento, 9 de Julio y Angaco, además de intervenciones sobre el Canal Céspedes.

Las tareas consisten en la reposición de paños de hormigón armado H21 de 12 centímetros de espesor, lo que permite recuperar la impermeabilidad de los canales, reducir las pérdidas por filtraciones y mejorar la capacidad de conducción del agua.

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En paralelo, el organismo lleva adelante la renovación de compuertas en canales de Pocito, Sarmiento, Zonda y 25 de Mayo. Esta primera etapa, que contó con un presupuesto de $225.053.425,40, incluyó el retiro de 130 estructuras deterioradas y sus accesorios, y la instalación y puesta en funcionamiento de nuevas compuertas.

El reemplazo resulta necesario debido al avanzado deterioro y oxidación de muchas de estas estructuras, que dificultan su maniobra y regulación y afectan la eficiencia en la distribución del recurso hídrico.

En ambos frentes de trabajo se encuentra prevista una segunda etapa, que permitirá continuar ampliando las intervenciones: se repararán nuevos paños de hormigón deteriorados y se colocarán más compuertas nuevas en los sectores que, de acuerdo con los relevamientos técnicos, requieren atención prioritaria.

De esta manera, el Departamento de Hidráulica continúa fortaleciendo y modernizando una infraestructura fundamental para la distribución del agua destinada a la producción. Estas obras adquieren especial importancia de cara a la próxima temporada estival, para la cual ya se prevé un importante volumen de agua. El reacondicionamiento de la red permitirá contar con canales y estructuras en mejores condiciones para afrontar la demanda, optimizar la conducción y distribución del recurso y reducir posibles pérdidas, garantizando un sistema de riego más eficiente y preparado para los desafíos de la próxima temporada.

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