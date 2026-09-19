Con reparaciones en los canales, avanzan las mejoras en la red de riego

En paralelo, el organismo lleva adelante la renovación de compuertas en canales de Pocito, Sarmiento, Zonda y 25 de Mayo. Esta primera etapa, que contó con un presupuesto de $225.053.425,40, incluyó el retiro de 130 estructuras deterioradas y sus accesorios, y la instalación y puesta en funcionamiento de nuevas compuertas.

El reemplazo resulta necesario debido al avanzado deterioro y oxidación de muchas de estas estructuras, que dificultan su maniobra y regulación y afectan la eficiencia en la distribución del recurso hídrico.

En ambos frentes de trabajo se encuentra prevista una segunda etapa, que permitirá continuar ampliando las intervenciones: se repararán nuevos paños de hormigón deteriorados y se colocarán más compuertas nuevas en los sectores que, de acuerdo con los relevamientos técnicos, requieren atención prioritaria.

De esta manera, el Departamento de Hidráulica continúa fortaleciendo y modernizando una infraestructura fundamental para la distribución del agua destinada a la producción. Estas obras adquieren especial importancia de cara a la próxima temporada estival, para la cual ya se prevé un importante volumen de agua. El reacondicionamiento de la red permitirá contar con canales y estructuras en mejores condiciones para afrontar la demanda, optimizar la conducción y distribución del recurso y reducir posibles pérdidas, garantizando un sistema de riego más eficiente y preparado para los desafíos de la próxima temporada.