COPRE: municipios expusieron planes de contingencia ante emergencias

Un diagnóstico construido junto a cada municipio

Durante las reuniones, los equipos municipales presentaron la situación de cada departamento, identificaron sectores que requieren especial atención y detallaron los recursos disponibles para actuar frente a una eventual emergencia.

El trabajo permitió abordar aspectos vinculados con cauces y canales, defensas, infraestructura, provisión de agua y energía, centros de evacuación, asistencia a familias y disponibilidad de maquinaria y recursos, además de avanzar en la definición de mecanismos de actuación conjunta.

En varios departamentos ya se encuentran conformados los dispositivos municipales de emergencia y existen planes de contingencia o acciones preventivas en marcha. Las jornadas permitieron integrar esas capacidades locales con los organismos provinciales y establecer las necesidades que requieren una intervención coordinada.

Coordinación para anticiparse a las contingencias

Uno de los principales objetivos de esta etapa fue pasar del diagnóstico a la coordinación operativa, determinando qué acciones corresponden a los municipios y cuáles requieren la intervención o asistencia de organismos provinciales.

En ese marco, se analizaron trabajos preventivos sobre cauces, canales y defensas; disponibilidad de maquinaria; posibles centros de evacuación; provisión de servicios esenciales y mecanismos para asistir a la población en caso de ser necesario. También se plantearon acciones conjuntas entre departamentos cuando las características territoriales hacen necesario trabajar de manera integrada.

De esta manera, COPRE avanza en la construcción de un esquema provincial de prevención y respuesta, articulando las capacidades de los gobiernos municipales con los recursos técnicos y operativos del Gobierno de San Juan.

La finalización de las cinco jornadas constituye una nueva etapa del trabajo iniciado con los municipios y permitirá continuar con el seguimiento de las acciones acordadas, la preparación de los protocolos y la coordinación entre los organismos que deberán intervenir ante una eventual emergencia.