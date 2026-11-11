Espacio San Juan Shopping se suma con todo al Gran Día de McDonald’s, la jornada solidaria más esperada del año. Este viernes 13 de noviembre, todo lo recaudado por la venta de Big Mac en el local del 1er piso será donado a la Fundación Casa Ronald McDonald y Cimientos, que acompaña a niños y familias en momentos difíciles.
Llega el Gran Día de McDonald's a Espacio San Juan Shopping
Este viernes 13 de noviembre, de 13 a 00, el local de McDonald’s se llenará de música, arte y diversión para toda la familia. Y lo mejor: cada Big Mac que comas se convierte en una ayuda para quienes más lo necesitan.