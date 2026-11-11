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Llega el Gran Día de McDonald's a Espacio San Juan Shopping

Este viernes 13 de noviembre, de 13 a 00, el local de McDonald’s se llenará de música, arte y diversión para toda la familia. Y lo mejor: cada Big Mac que comas se convierte en una ayuda para quienes más lo necesitan.

Espacio San Juan Shopping se suma con todo al Gran Día de McDonald’s, la jornada solidaria más esperada del año. Este viernes 13 de noviembre, todo lo recaudado por la venta de Big Mac en el local del 1er piso será donado a la Fundación Casa Ronald McDonald y Cimientos, que acompaña a niños y familias en momentos difíciles.

Así, una comida en familia o con amigos se transforma en un gesto solidario: con cada Big Mac te llenás la panza y el corazón.

Pero la celebración del Gran Dia no termina en la mesa. Durante once horas seguidas, el local de McDonald’s será escenario de una gran fiesta con espectáculos y propuestas pensadas para disfrutar en familia:

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  • 13 hs: Mateo Pintor
  • 14 hs: Instituto D.A.L.C.A.S.
  • 18 hs: Instituto LiberArte
  • 19 hs: Stand de glitter – Daale
  • 20 hs: Tus trenzas
  • 21 hs: Stand Up
  • 22 hs: Sabor a cumbia
  • 23 hs: Hugo Flores – OMEGA

Desde la tarde hasta la medianoche, chicos y grandes podrán sumarse a una jornada llena de color, ritmo y buena onda, mientras colaboran con una causa que hace la diferencia.

Desde Espacio San Juan Shopping invitan a toda la comunidad sanjuanina a ser parte de este viernes solidario: vení, disfrutá y sumá tu granito de arena. Porque cuando muchos ponen un poquito, se logra muchísimo.

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