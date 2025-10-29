Ya entregaron 16.000 netbooks a estudiantes de escuelas primarias

image

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que “estas netbooks son mucho más que una herramienta tecnológica: son una puerta de acceso al conocimiento, la creatividad y la igualdad de oportunidades para cada alumno de los últimos años de la Primaria. La educación digital es un derecho que amplía horizontes y prepara a nuestros estudiantes para los desafíos del futuro”.

Las computadoras fueron adquiridas por el Gobierno de San Juan con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que participó en los procesos de compra y aseguramiento de calidad.

Cada dispositivo está equipado con más de 30 programas y aplicaciones educativas diseñadas para fortalecer las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias, Arte, Robótica e Inclusión, entre ellas LibreOffice, GeoGebra, Scratch, Stellarium, GIMP, OpenShot y Tux Paint, además de herramientas accesibles como Eviacam, Arasuite y OpenBoard que garantizan el aprendizaje inclusivo.

Los equipos también incluyen entornos para experimentar con Inteligencia Artificial sin conexión (offline) mediante modelos como Llama3, Phi o Mistral, lo que permite a los estudiantes aprender de manera segura y ética sobre esta tecnología emergente.

En paralelo, el programa Maestro de América ya concretó la entrega de más de 5.000 notebooks a docentes de educación primaria de establecimientos públicos y privados de la provincia, con el objetivo de acompañar la labor docente con equipamiento y formación digital de calidad, favoreciendo el trabajo pedagógico en el aula.