Desopilante suceso: una Amarok chocó, huyó y fue abandonada

De acuerdo a los primeros informes policiales, la camioneta impactó de lleno contra el Renault 19 cuando su conductor intentó ingresar al barrio Caucete. Producto del choque, Britos sufrió lesiones cervicales por efecto latigazo y fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson.

Lejos de detenerse, los ocupantes de la Amarok continuaron la huida a gran velocidad, provocando un segundo accidente. En su intento de escapar, arrollaron a un ciclista que circulaba en una bicicleta rodado 29. El hombre también fue trasladado al Rawson con heridas visibles, aunque se encuentra fuera de peligro.

Testigos y una fuga coordinada

La persecución terminó a pocos metros, en la esquina de 25 de Mayo y Juan José Bustos, donde la camioneta fue finalmente abandonada. Vecinos de la zona relataron que varios jóvenes descendieron del vehículo y huyeron a bordo de un Volkswagen Bora color gris, que los esperaba en el lugar.

Según testigos, los ocupantes de la Amarok pertenecerían a una familia de apellido González, reconocida en el ámbito comercial de Caucete.

Intervención judicial

Por la gravedad de lo ocurrido, la UFI Delitos Especiales tomó intervención inmediata. Los investigadores trabajan en el análisis de cámaras de seguridad para identificar al vehículo en el que escaparon los presuntos responsables y determinar con precisión quién conducía la Amarok al momento del impacto.

Hasta el cierre de esta nota, la camioneta permanecía secuestrada mientras se aguardaban peritajes para definir responsabilidades penales.