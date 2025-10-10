Viernes feriado y caluroso: la máxima llegará a 33°C antes del cambio de tiempo

Durante el día, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima prevista de 33°C, dando lugar a un feriado ideal para actividades al aire libre o disfrutar del inicio del fin de semana largo.

Sin embargo, el alivio llegará pronto: el pronóstico oficial advierte que el sábado se producirá un descenso de temperatura muy marcado, acompañado de posibles ráfagas de viento y condiciones más frescas.