El SMN informó que este viernes 10 de octubre se presenta en San Juan con cielo ligeramente nublado, temperaturas elevadas y ambiente caluroso desde temprano. A las 8 de la mañana, el termómetro marcaba 15.8°C, con humedad del 36%, presión de 943.4 hPa y viento del sur a 15 km/h.
San Juan 8 > San Juan > San Juan
Viernes feriado y caluroso: la máxima llegará a 33°C antes del cambio de tiempo
El feriado de este 10 de octubre llega con cielo ligeramente nublado y una jornada típicamente primaveral. Sin embargo, el calor no durará mucho: el sábado se espera un marcado descenso de la temperatura.