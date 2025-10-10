"
Viernes feriado y caluroso: la máxima llegará a 33°C antes del cambio de tiempo

El feriado de este 10 de octubre llega con cielo ligeramente nublado y una jornada típicamente primaveral. Sin embargo, el calor no durará mucho: el sábado se espera un marcado descenso de la temperatura.

El SMN informó que este viernes 10 de octubre se presenta en San Juan con cielo ligeramente nublado, temperaturas elevadas y ambiente caluroso desde temprano. A las 8 de la mañana, el termómetro marcaba 15.8°C, con humedad del 36%, presión de 943.4 hPa y viento del sur a 15 km/h.

Durante el día, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima prevista de 33°C, dando lugar a un feriado ideal para actividades al aire libre o disfrutar del inicio del fin de semana largo.

Sin embargo, el alivio llegará pronto: el pronóstico oficial advierte que el sábado se producirá un descenso de temperatura muy marcado, acompañado de posibles ráfagas de viento y condiciones más frescas.

El sol saldrá a las 7:00 y se pondrá a las 19:42, completando una jornada luminosa y veraniega en plena primavera sanjuanina.

