"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Viernes agradable en San Juan: leve descenso de temperatura y cielo algo nublado

La mañana comenzó con 20°C, humedad del 58% y viento del sur a 17 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con buena visibilidad y sin lluvias.

Este viernes los sanjuaninos despertaron con un clima más fresco y estable tras una seguidilla de días calurosos. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 de la mañana la temperatura fue de 20°C, con cielo ligeramente nublado, humedad del 58%, presión de 940.6 hPa y viento del sur a 17 km/h.

Durante el resto del día se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con temperaturas que podrían ascender hacia el mediodía, aunque sin llegar a los picos de calor registrados a mitad de semana.

Las condiciones de visibilidad son óptimas, con 15 kilómetros de alcance, y no se prevén lluvias ni fenómenos meteorológicos adversos.

Te puede interesar...

El fin de semana podría llegar con un leve repunte térmico, pero el pronóstico general indica que San Juan seguirá disfrutando de días agradables, ideales para actividades al aire libre.

Temas

Te puede interesar