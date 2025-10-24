Viernes agradable en San Juan: leve descenso de temperatura y cielo algo nublado

Durante el resto del día se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con temperaturas que podrían ascender hacia el mediodía, aunque sin llegar a los picos de calor registrados a mitad de semana.

Las condiciones de visibilidad son óptimas, con 15 kilómetros de alcance, y no se prevén lluvias ni fenómenos meteorológicos adversos.