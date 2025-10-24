Este viernes los sanjuaninos despertaron con un clima más fresco y estable tras una seguidilla de días calurosos. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 de la mañana la temperatura fue de 20°C, con cielo ligeramente nublado, humedad del 58%, presión de 940.6 hPa y viento del sur a 17 km/h.
Viernes agradable en San Juan: leve descenso de temperatura y cielo algo nublado
La mañana comenzó con 20°C, humedad del 58% y viento del sur a 17 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con buena visibilidad y sin lluvias.