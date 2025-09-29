Así será el operativo de despeje de luminarias en Capital

Lunes 29/9
De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.
De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.
Martes 30/9
De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.
De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.
Miércoles 1/10
De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.
De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.
Jueves 2/10
De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.
De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.
Viernes 3/10
De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.
De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.
Sábado 4/10
De 8 a 13 hs: Cuadrante Maipú – Av. Rawson – Av. Libertador – Pueyrredón.
Domingo 5/10
De 8 a 13 hs: Cuadrante Maipú – Av. Rawson – Av. Libertador – Pueyrredón.