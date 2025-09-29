"
Así será el operativo de despeje de luminarias en Capital

El mismo se pone en ejecución desde este lunes 29 de septiembre al 5 de octubre.

Operativo de Del 29 de septiembre al 5 de octubre, se realizarán trabajos de poda preventiva en distintos barrios y avenidas de la Ciudad de San Juan.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Servicios y Ambiente, informa el cronograma de despeje de luminarias y corte de ramas bajas, con el objetivo de mejorar la iluminación en la vía pública y mantener en condiciones el arbolado urbano.

Las tareas se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Lunes 29/9

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Martes 30/9

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Miércoles 1/10

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Jueves 2/10

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Viernes 3/10

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Sábado 4/10

De 8 a 13 hs: Cuadrante Maipú – Av. Rawson – Av. Libertador – Pueyrredón.

Domingo 5/10

De 8 a 13 hs: Cuadrante Maipú – Av. Rawson – Av. Libertador – Pueyrredón.

