En la salida de Tribunales, el video de Juan Carlos Salem, de 74 años, marcó el cierre de un caso que generó gran repercusión: el de la amenaza de bomba antes del show de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni. Visiblemente emocionado, el hombre afirmó ante las cámaras: “No he matado a nadie ni robado a nadie”.
Video: "No he matado a nadie ni robado", dijo Salem tras la condena
Entre lágrimas, el hombre de 74 años admitió su culpa, aseguró estar enojado consigo mismo y pidió disculpas a “todo el mundo”.