Video: "No he matado a nadie ni robado", dijo Salem tras la condena

Al ser consultado por una periodista si estaba enojado, respondió que sí, “conmigo mismo”, y agregó un pedido de disculpas “a todo el mundo”. El momento fue captado por los medios tras la audiencia en la que la jueza Mabel Moya lo declaró culpable.

Salem recibió una condena de tres años de prisión condicional y una multa de 10 mil pesos por tenencia ilegal de arma de uso civil. Los cargos presentados fueron por intimidación pública, coacción agravada (por tratarse de una amenaza anónima) y tenencia ilegal de arma de uso civil. Durante la audiencia, el acusado se negó a declarar.