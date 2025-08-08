Subieron las tasas de interés de los plazos fijos y que quedaron cerca del 40%

El factor que podría frenar la tendencia ascendente es la licitación de deuda prevista para el miércoles que viene: si el Tesoro no renueva la totalidad de vencimientos inyectará pesos y aliviará el contexto de iliquidez.

La tasa Badlar, que es el promedio de los plazos fijos a 30 días por un millón de pesos o mas, subió 8,78 puntos en lo que va de agosto y se ubicó en 45,59% este jueves, de acuerdo con el relevamiento diario del BCRA. Por su parte, la Tamar (tasa promedio por los depósitos mayoristas, superiores a los $1000 millones) trepó 10,44 puntos puntos hasta 50,69%.

Al revisar los datos bancos por banco, que también publica el regulador, se observa que los rendimientos de los depósitos dejaron atrás la zona del 30% en la que se movían a mediados de julio y, en varias entidades, empiezan a acercarse al 40%.

Cuánto rinde un plazo fijo, banco por banco

En el grupo de entidades que más pagan por los depósitos encabeza Cuenta DNI del Banco Provincia, que lanzó recientemente el producto de plazo fijo a una tasa promocional de 39%.

“A pocos días de haber incorporado la posibilidad de invertir en plazos fijos desde la app, la respuesta fue inmediata: en solo tres días se realizaron más de 15.000 plazos fijos por un monto total de $17.800 millones”, destacaron en la entidad bonaerense.

En el mismo nivel, de 39%, está la oferta de Banco Hipotecario para los plazos fijos web realizados por no clientes y de Columbia para nuevos clientes. También están en la misma línea las colocaciones en Reba compañía financiera.

Con una tasa de 38% nominal anual, se ubican en segundo lugar los plazos fijos de Banco Mariva, Banco de la provincia de Córdoba, CMF, Meridian y Crédito regional compañía financiera.

“En nuestro caso, como banco mayorista, es una estrategia comercial de atomización de pasivos y cambio en el mix de fondeo”, explicó Sebastian Grasso, Gerente de Gestión Financiera de Mariva.

En el tercer puesto, con un rendimiento de 37,5%, aparece Banco del Sol. Con medio punto menos, en 37%, se anotan Banco Nación, Bica, Banco de Corrientes y Voii (que recientemente fue adquirido por la fintech Cocos).

“El nivel de tasas de interés para Plazo Fijo en pesos en el BNA se encuentra en línea con el mercado. Estos últimos días se han producido modificaciones de las tasas en el mercado en general y la posición que ocupa cada banco en el ranking de cual es el que mas paga es circunstancial”, evaluaron en Banco Nación.

A continuación se ubica Galicia, que paga 36,25%. Y apenas por debajo, con 36%, están los plazos fijos del Hipotecario para sus clientes, el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego y Bibank.

El resto de las entidades financieras que pagan por encima de 30%, ofrecen las siguientes tasas: