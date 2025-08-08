Este año, el Día del Niño en San Juan tendrá un condimento especial: Piñón Fijo ofrecerá dos shows gratuitos para las familias. El reconocido payaso cordobés se presentará este sábado en Ullum y el domingo en Jáchal, llevando su música, humor y juegos para hacer reír a grandes y chicos.
Doble fiesta para los chicos: Piñón Fijo dará dos shows gratis por el Día del Niño
El artista cordobés se presentará mañana en Ullum y el domingo en Jáchal, con espectáculos gratuitos que se suman a las celebraciones organizadas en cada comuna.