Doble fiesta para los chicos: Piñón Fijo dará dos shows gratis por el Día del Niño

El artista cordobés se presentará mañana en Ullum y el domingo en Jáchal, con espectáculos gratuitos que se suman a las celebraciones organizadas en cada comuna.

Este año, el Día del Niño en San Juan tendrá un condimento especial: Piñón Fijo ofrecerá dos shows gratuitos para las familias. El reconocido payaso cordobés se presentará este sábado en Ullum y el domingo en Jáchal, llevando su música, humor y juegos para hacer reír a grandes y chicos.

En Ullum, el festejo central será en el Camping Municipal. Las actividades comenzarán a las 14, con entrada libre, y a las 15 se servirá una chocolatada para todos. El show de Piñón Fijo arrancará a las 16. Además, habrá feria gastronómica, presentaciones de niños del programa Talentos por Naturaleza y sorteos. Los pequeños ulluneros deberán asistir con su pulsera identificatoria, que puede retirarse en el edificio municipal (de 8 a 13) y en Punto Digital (de 8 a 17).

En Jáchal, la cita será el domingo 10 de agosto en la Cancha de Estrella. La entrada será libre y gratuita, y el espectáculo de Piñón Fijo se extenderá por más de una hora. También habrá juegos, música, sorteos y diferentes propuestas para que los chicos disfruten su día.

Con esta doble presentación, Piñón Fijo se suma a las celebraciones en distintas localidades sanjuaninas, que buscan regalar sonrisas y momentos inolvidables a los más pequeños.

