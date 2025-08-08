Doble fiesta para los chicos: Piñón Fijo dará dos shows gratis por el Día del Niño

En Ullum, el festejo central será en el Camping Municipal. Las actividades comenzarán a las 14, con entrada libre, y a las 15 se servirá una chocolatada para todos. El show de Piñón Fijo arrancará a las 16. Además, habrá feria gastronómica, presentaciones de niños del programa Talentos por Naturaleza y sorteos. Los pequeños ulluneros deberán asistir con su pulsera identificatoria, que puede retirarse en el edificio municipal (de 8 a 13) y en Punto Digital (de 8 a 17).

En Jáchal, la cita será el domingo 10 de agosto en la Cancha de Estrella. La entrada será libre y gratuita, y el espectáculo de Piñón Fijo se extenderá por más de una hora. También habrá juegos, música, sorteos y diferentes propuestas para que los chicos disfruten su día.