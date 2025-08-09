Nico Vázquez suspendió las funciones de Rocky: "Dolor insoportable"

Al tiempo que agregó: "Espero que sepan comprender, porque quienes me conocen saben que siempre doy todo hasta el último momento, pero estos días ya era muy difícil seguir así".

image

"Ahora me voy a seguir enfocando en recuperarme, entrenar, activarme y hacer mucha fisioterapia, para volver el finde que viene", explicó mientras se apenó: "Sé que mucha gente viaja desde otras provincias, e incluso de otros países, y lamento profundamente no poder darles la función que esperaban este fin de semana".

En tanto, desde la producción de Rocky informaron oficialmente el motivo de la cancelación de las funciones de este fin de semana. Allí explicaron que Nico Vázquez sufrió "un desgarro en el músculo piramidal", por lo que las presentaciones se reprograman para el fin de semana del 26 al 28 de septiembre.

"Las entradas adquiridas mantienen la ubicación original y serán válidas según el siguiente esquema de fechas: viernes 8/8 para el viernes 26/9, sábado 9/8 para el sábado 27/9 y domingo 10/ para el domingo 28/9", informaron. Así como también aclararon que "por cambios o devoluciones", deben comunicarse "con el mismo medio por el cual fueron adquiridas las entradas".