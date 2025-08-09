"
Nico Vázquez suspendió las funciones de Rocky: "Dolor insoportable"

El actor tuvo que cancelar las presentaciones de este fin de semana por un problema de salud que arrastra desde hace más de tres semanas.

No son las mejores semanas para Nico Vázquez. Tras anunciar su separación de Gimena Accardi el 8 de julio pasado, este fin de semana el actor debió suspender las funciones de Rocky, la obra que lo tiene como protagonista absoluto y que lo tiene en escena la totalidad de la pieza teatral.

Lo cierto es que durante la tarde del viernes fue el propio actor quien anunció a través de sus redes sociales la mala nueva debido a un problema de salud que lo tiene a mal traer desde hace unas tres semanas.

"No se imaginan cuánto me apena tener que frenar, pero también hay que ser sabio y escuchar al cuerpo. Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable", comenzó informando Vázquez a través de sus Instagram Stories.

Al tiempo que agregó: "Espero que sepan comprender, porque quienes me conocen saben que siempre doy todo hasta el último momento, pero estos días ya era muy difícil seguir así".

"Ahora me voy a seguir enfocando en recuperarme, entrenar, activarme y hacer mucha fisioterapia, para volver el finde que viene", explicó mientras se apenó: "Sé que mucha gente viaja desde otras provincias, e incluso de otros países, y lamento profundamente no poder darles la función que esperaban este fin de semana".

En tanto, desde la producción de Rocky informaron oficialmente el motivo de la cancelación de las funciones de este fin de semana. Allí explicaron que Nico Vázquez sufrió "un desgarro en el músculo piramidal", por lo que las presentaciones se reprograman para el fin de semana del 26 al 28 de septiembre.

"Las entradas adquiridas mantienen la ubicación original y serán válidas según el siguiente esquema de fechas: viernes 8/8 para el viernes 26/9, sábado 9/8 para el sábado 27/9 y domingo 10/ para el domingo 28/9", informaron. Así como también aclararon que "por cambios o devoluciones", deben comunicarse "con el mismo medio por el cual fueron adquiridas las entradas".

FUENTE: Primicias YA

