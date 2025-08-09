La obra en avenida Libertador ya tiene un 39% de avance

Uno de los indicadores que refleja el avance efectivo de esta obra es la cantidad de losas demolidas. Estaba previsto retirar 820 m² de superficie deteriorada, pero ya se superaron los 13.000 m², lo que muestra un esfuerzo mayor al planificado para garantizar una base adecuada para el nuevo pavimento.

Obra paralela

En la zona del boulevard entre Las Heras y Urquiza también se ejecutan tareas complementarias: demolición de cordones, retiro de la piedra central, nivelación, instalación de cañerías subterráneas para servicios de agua y electricidad, y colocación de contrapiso.

Todos estos trabajos son necesarios para asegurar una intervención integral que contemple tanto la calzada como los espacios centrales y laterales de la avenida.

Obra pensada para sostenerse en el tiempo

Si bien algunos sectores ya se encuentran habilitados, la obra aún no está finalizada. Lo que actualmente está en uso es una capa provisoria de pavimento, a la que se le agregará la geogrilla y el asfalto definitivo en una etapa posterior.

Esta decisión técnica responde a una lógica preventiva. La avenida Libertador posee cañerías muy antiguas, por lo que el paso de maquinaria pesada y la circulación diaria permiten detectar a tiempo posibles fallas en esas redes antes de avanzar con las capas finales. Además, el tránsito sobre la superficie favorece la compactación del material y mejora su adherencia, lo que puede traducirse en una mayor durabilidad del nuevo pavimento.

Por esa misma razón, aún no se ha realizado la señalización horizontal definitiva, dado que corresponde a la etapa final del proyecto.

Un cierre que proyecta

La repavimentación de avenida Libertador es una de las obras más importantes en marcha para mejorar la infraestructura vial del Gran San Juan. Su desarrollo por etapas permite mantener la circulación activa y, al mismo tiempo, avanzar con intervenciones estructurales que buscan resultados duraderos.

El compromiso asumido desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía es seguir trabajando con responsabilidad y previsión, en un contexto de austeridad y uso eficiente de los recursos.

Cada metro recuperado es un paso más hacia una red vial más segura, moderna y funcional para miles de sanjuaninos.