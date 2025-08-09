Salió a la luz el polémico chat de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Lo cierto es que mientras Wanda tiene el control de las menores, a quienes Icardi apenas pudo ver dos veces entre enero y julio de este año, el futbolista le pegó a su ex donde más le duele: se puso de novio con Eugenia China Suárez, la tercera en discordia del Wandagate que en definitiva fue el comienzo del fin de la pareja.

Así las cosas, en este ida y vuelta de chicanas y maldades para mojarle la oreja al otro, no faltaron las filtraciones de tremendas e íntimas conversaciones vía chat de WhatsApp entre Wanda y Mauro, quienes por esa vía se han dicho las peores cosas.

image

Es precisamente una feroz pelea que el futbolista mantuvo con la mediática a través de sus teléfonos celulares ni bien ella abandonó Estambul en agosto del año pasado la que se filtró en las últimas horas. Allí Icardi arremetió con todo contra su ex al encontrarse sistemáticamente ante la negativa de Wanda a recomponer la familia.

"Cuando se te caiga todo y fracases como mujer, como madre, como todo, ahí vendrás llorando y rogando perdón", puede leerse que Icardi le dice a Wanda quien le responde preguntándole irónica sobre el "fracaso" del que habla Mauro y él arremete: "No te fue tan mal en nueve años".

"Sos lo que sos gracias a mí. Acordate siempre que te puse por delante de mí", le recrimina entonces el futbolista que, según muchos aseguran, perdió su lugar en la Selección Argentina por su relación con ella, la exmujer de otro futbolista y no cualquiera: su supuesto mejor amigo Maxi López.

Pero la cosa no terminó ahí, porque Icardi evidentemente furioso le enrostró a Wanda que con la relación que mantuvieron fue "mucho más hombre que cualquiera". "Acordátelo siempre", agregó fuera de sí mientras Nara se llamó a silencio.

En tanto, en la última línea de la captura de pantalla del celular de la rubia puede leerse otro furibundo mensaje de Icardi donde le deja en claro que siempre le dio "prioridad a una mina que no valía dos pesos". ¡Tremendo!

La oferta publicitaria que Mauro Icardi habría recibido para chicanear a Wanda Nara

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo, esta vez en el terreno de la publicidad. Sin agresiones directas, pero con mensajes que parecen aludir al otro, ambos protagonizan campañas que despertaron indignación y debate sobre los límites de la exposición mediática.

En las últimas horas se supo que la empresaria y conductora se convirtió en la imagen de una reconocida marca de maní, en una acción que, según interpretan en el medio, juega con el doble sentido y hace referencia al video íntimo de su expareja que circuló tiempo atrás.

Pero como ya es costumbre, la respuesta no tardaría en llegar. De acuerdo con lo que contó el periodista Santiago Sposato en DDM (América TV), una importante cadena de hamburguesas habría contactado a Icardi para una campaña publicitaria.

“Hablé con la empresa que maneja la campaña de una casa de hamburguesas”, dijo Sposato. Y agregó: “Tienen una hamburguesa XXL y le acercaron a los representantes de Icardi una propuesta para que él sea la cara de esa promoción”.

Según el periodista, la elección del producto no sería casual y estaría vinculada a los chats filtrados en el verano de 2025, donde el futbolista habría utilizado apodos particulares para referirse a partes íntimas de Nara.