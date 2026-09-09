La doble vía de la Ruta 40 vuelve a moverse y Vialidad puso fecha para el reinicio

Según explicó Campoy, la empresa ya presentó su plan de trabajo y fue aprobado por Vialidad. El principal inconveniente que todavía debe resolverse está relacionado con algunos terrenos expropiados durante la etapa anterior de la obra que quedaron abandonados tras la paralización.

La fecha que puso Vialidad es concreta: entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre las máquinas deberían volver a trabajar.

En territorio mendocino, el proyecto contempla transformar el corredor en una autopista de aproximadamente 75 kilómetros, desde las inmediaciones del Aeropuerto El Plumerillo hasta el límite con San Juan. El primer tramo corresponde a unos 17,5 kilómetros entre el aeropuerto y Lavalle, con nuevas calzadas, colectoras e intercambiadores.

La obra también aparece entre las prioridades que Mendoza pretende incorporar al Presupuesto nacional 2027, con la intención de avanzar posteriormente con los kilómetros restantes hasta el límite provincial.