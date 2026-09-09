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La doble vía de la Ruta 40 vuelve a moverse y Vialidad puso fecha para el reinicio

Vialidad Nacional confirmó que la obra, paralizada desde 2023 y con un 51% de avance, volverá a tener movimiento entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre.

Después de años de demoras y con la obra paralizada desde 2023, la doble vía de la Ruta Nacional 40 entre Mendoza y San Juan tiene fecha para volver a ponerse en marcha. Vialidad Nacional confirmó que la empresa a cargo deberá comenzar a movilizarse entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre.

La confirmación fue realizada por el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, durante una reunión de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado. Allí explicó que la obra fue incluida entre las prioridades acordadas con las provincias y que actualmente no registra deuda.

El proyecto había sido anunciado en 2016, comenzó a ejecutarse en 2021 y tenía como fecha de finalización prevista 2023. Sin embargo, quedó frenado con apenas un 51% de avance.

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Según explicó Campoy, la empresa ya presentó su plan de trabajo y fue aprobado por Vialidad. El principal inconveniente que todavía debe resolverse está relacionado con algunos terrenos expropiados durante la etapa anterior de la obra que quedaron abandonados tras la paralización.

La fecha que puso Vialidad es concreta: entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre las máquinas deberían volver a trabajar.

En territorio mendocino, el proyecto contempla transformar el corredor en una autopista de aproximadamente 75 kilómetros, desde las inmediaciones del Aeropuerto El Plumerillo hasta el límite con San Juan. El primer tramo corresponde a unos 17,5 kilómetros entre el aeropuerto y Lavalle, con nuevas calzadas, colectoras e intercambiadores.

La obra también aparece entre las prioridades que Mendoza pretende incorporar al Presupuesto nacional 2027, con la intención de avanzar posteriormente con los kilómetros restantes hasta el límite provincial.

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