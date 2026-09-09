Después de años de demoras y con la obra paralizada desde 2023, la doble vía de la Ruta Nacional 40 entre Mendoza y San Juan tiene fecha para volver a ponerse en marcha. Vialidad Nacional confirmó que la empresa a cargo deberá comenzar a movilizarse entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre.
La doble vía de la Ruta 40 vuelve a moverse y Vialidad puso fecha para el reinicio
Vialidad Nacional confirmó que la obra, paralizada desde 2023 y con un 51% de avance, volverá a tener movimiento entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre.