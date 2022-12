¿Qué es la política de frascos abiertos en la vacunación?

Luego de que sea avalado por la OMS e implementado en varios países por la necesidad de vacunación para lograr la inmunidad del Covid-19, san Juan comenzó a implementar la Política de frasco abierto.

Esto simplemente consiste en que ya no se tendrá el número de personas que estén en un puesto de vacunación para calcular cuántos viales son necesarios destapar. Para el caso de Covid, la mayoría de estos frascos tienen entre 5 y 10 dosis. Si solamente llega una persona al puesto de vacunación y no hay frascos abiertos, solo por ese ciudadano se debe abrir porque el derecho a la vacunación no puede ser negado.

Me tengo que vacunar? ¿Cómo sigue mi esquema de vacunación?

Si ya pasaron 4 meses desde que te aplicaste la última dosis, es importante que sepas que para mantener una protección adecuada se recomienda la aplicación de una dosis de refuerzo, priorizando la indicación en los siguientes grupos:

Personas de 50 años o más → corresponde aplicar el primer, segundo refuerzo o tercer refuerzo.

Personas entre 18 a 49 años con condiciones de riesgo → corresponde aplicar el primer, segundo refuerzo o tercer refuerzo.

Personas de 12 años y más, con inmunocompromiso → corresponde aplicar el primer, segundo refuerzo o tercer refuerzo.

Personal de salud y estratégico independientemente de la edad → corresponde aplicar el primer, segundo refuerzo o tercer refuerzo.

Personas que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada→ corresponde aplicar el primer, segundo refuerzo o tercer refuerzo.

Leé: En estos lugares se vacunará todo el fin de semana XXL