Tres avistamientos en un mes: crece la presencia de pumas cerca de zonas urbanas
Detectaron otro ejemplar en Rivadavia y ya son tres los episodios recientes en áreas concurridas. Especialistas advierten sobre el avance de la fauna hacia sectores habitados.
La aparición de un nuevo puma en las inmediaciones del Parque Faunístico, en Rivadavia, volvió a encender las alertas en San Juan. El animal fue registrado en video por un testigo mientras se desplazaba por la zona, en un sector cercano a la ciudad y con circulación habitual de personas.
El caso no es aislado. En poco más de un mes ya se contabilizan tres episodios similares en distintos puntos del Gran San Juan, todos en áreas frecuentadas por vecinos, turistas o deportistas.
Uno de los hechos más recientes ocurrió en la Quebrada de Zonda, en un sector donde actualmente se desarrollan trabajos de mejora. Se trata de un punto muy visitado, lo que elevó la preocupación por la cercanía del felino.
Días antes, otro ejemplar fue detectado en las inmediaciones del Autódromo Eduardo Copello, un espacio de alta circulación que volvió a poner en discusión los límites entre la urbanización y el hábitat natural.
El antecedente más significativo se registró semanas atrás, cuando un puma fue intensamente buscado en el departamento Zonda. Finalmente, el animal fue localizado sobre un árbol en el Camping del Cerro Blanco, lo que permitió un operativo controlado para resguardar tanto a la población como al ejemplar.
Ese mismo felino ya había sido visto previamente en una zona residencial cercana a calle Sarmiento, generando inquietud entre los vecinos.
La reiteración de estos episodios en un corto período de tiempo refuerza una tendencia que preocupa a especialistas: el avance de la fauna silvestre hacia zonas urbanizadas.
El crecimiento de la mancha urbana, sumado a la modificación de los ecosistemas naturales, empuja a especies como el puma a desplazarse cada vez más cerca de áreas habitadas, aumentando las probabilidades de encuentros con personas.
Si bien hasta el momento no se registraron ataques, la seguidilla de avistamientos en sectores concurridos mantiene en alerta a las autoridades, que insisten en la importancia de extremar precauciones y dar aviso inmediato ante cualquier presencia de estos animales.