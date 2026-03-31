Tres avistamientos en un mes: crece la presencia de pumas cerca de zonas urbanas

Días antes, otro ejemplar fue detectado en las inmediaciones del Autódromo Eduardo Copello, un espacio de alta circulación que volvió a poner en discusión los límites entre la urbanización y el hábitat natural.

El antecedente más significativo se registró semanas atrás, cuando un puma fue intensamente buscado en el departamento Zonda. Finalmente, el animal fue localizado sobre un árbol en el Camping del Cerro Blanco, lo que permitió un operativo controlado para resguardar tanto a la población como al ejemplar.

Ese mismo felino ya había sido visto previamente en una zona residencial cercana a calle Sarmiento, generando inquietud entre los vecinos.

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La reiteración de estos episodios en un corto período de tiempo refuerza una tendencia que preocupa a especialistas: el avance de la fauna silvestre hacia zonas urbanizadas.

El crecimiento de la mancha urbana, sumado a la modificación de los ecosistemas naturales, empuja a especies como el puma a desplazarse cada vez más cerca de áreas habitadas, aumentando las probabilidades de encuentros con personas.

Si bien hasta el momento no se registraron ataques, la seguidilla de avistamientos en sectores concurridos mantiene en alerta a las autoridades, que insisten en la importancia de extremar precauciones y dar aviso inmediato ante cualquier presencia de estos animales.