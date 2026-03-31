Baile en la Bombonera: la Selección aplastó 5-0 a Zambia antes del Mundial

En el complemento, Argentina mantuvo la intensidad. A los 47 minutos, el árbitro sancionó penal por una infracción de Albert Kangwanda sobre Almada. Dos minutos después, Nicolás Otamendi —en lo que fue su último amistoso con la Selección— se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 3-0, impulsado por sus compañeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2039144506755285202&partner=&hide_thread=false Otamendi cambia penal por gol y estira la ventaja



Argentina 3 - Zambia 0



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El cuarto tanto llegó a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando Dominic Chanda desvió la pelota contra su propio arco tras una jugada ofensiva del conjunto argentino. Ya en tiempo de descuento, Valentín Barco selló el 5-0 a los 93 minutos, coronando una noche sin fisuras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2039155166532796512&partner=&hide_thread=false ¡Goleada y fiesta total ante Zambia! En los últimos minutos aparece Barco para meter el quinto



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Con el resultado definido, Scaloni aprovechó para rotar el equipo. Salieron Emiliano Martínez —reemplazado por Juan Musso—, Thiago Almada, Enzo Fernández y Julián Álvarez, en una rotación que también permitió el ingreso de Nico Paz y Máximo Perrone.

El balance de la fecha FIFA fue positivo: dos triunfos, tras el 2-1 ante Mauritania, y un funcionamiento sólido de cara a la cita mundialista. La única nota negativa fue la lesión de Joaquín Panichelli, quien quedó descartado por una rotura de ligamentos.

Argentina volverá a tener actividad en la previa del Mundial con amistosos finales, ya con la lista definitiva. La cuenta regresiva ya está en marcha.