Baile en la Bombonera: la Selección aplastó 5-0 a Zambia antes del Mundial
Con Messi como eje, la Selección goleó 5-0 a Zambia en la Bombonera y cerró la fecha FIFA con pleno de victorias antes del Mundial 2026.
La Selección argentina cerró su preparación en el país con una actuación contundente y una goleada 5-0 frente a Zambia en la Bombonera, en el último amistoso antes del Mundial 2026. Con Lionel Messi como figura central, el equipo de Lionel Scaloni dominó de principio a fin y se fue ovacionado por el público.
El partido se abrió rápidamente. A los 3 minutos, Julián Álvarez definió cruzado tras una asistencia de Messi —que previamente había combinado con Thiago Almada— para establecer el 1-0 y encaminar el desarrollo.
Sobre el cierre del primer tiempo, llegó el segundo con una acción de alto nivel técnico: a los 43 minutos, Messi construyó una jugada asociada con Álvarez y Alexis Mac Allister, resolviendo con un remate cruzado ante el arquero William Mwanza.
En el complemento, Argentina mantuvo la intensidad. A los 47 minutos, el árbitro sancionó penal por una infracción de Albert Kangwanda sobre Almada. Dos minutos después, Nicolás Otamendi —en lo que fue su último amistoso con la Selección— se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 3-0, impulsado por sus compañeros.
El cuarto tanto llegó a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando Dominic Chanda desvió la pelota contra su propio arco tras una jugada ofensiva del conjunto argentino. Ya en tiempo de descuento, Valentín Barco selló el 5-0 a los 93 minutos, coronando una noche sin fisuras.
Con el resultado definido, Scaloni aprovechó para rotar el equipo. Salieron Emiliano Martínez —reemplazado por Juan Musso—, Thiago Almada, Enzo Fernández y Julián Álvarez, en una rotación que también permitió el ingreso de Nico Paz y Máximo Perrone.
El balance de la fecha FIFA fue positivo: dos triunfos, tras el 2-1 ante Mauritania, y un funcionamiento sólido de cara a la cita mundialista. La única nota negativa fue la lesión de Joaquín Panichelli, quien quedó descartado por una rotura de ligamentos.
Argentina volverá a tener actividad en la previa del Mundial con amistosos finales, ya con la lista definitiva. La cuenta regresiva ya está en marcha.