Orrego inauguró un Centro de Salud que beneficiará a casi 12 mil vecinos

Las obras realizadas en el Centro de Salud San Patricio permiten optimizar la atención diaria, con instalaciones más amplias, seguras y modernas. Esto se traduce en mejores condiciones para la atención de pacientes y en una mayor capacidad de respuesta del sistema sanitario, especialmente en zonas alejadas de los grandes hospitales.

El proyecto fue financiado con fondos provinciales, reafirmando la decisión del Gobierno de priorizar la inversión en salud pública como una política central para el desarrollo de San Juan.

En términos concretos, la obra impacta directamente en la calidad de vida de unas 11.800 personas del barrio Los Tamarindos y zonas aledañas de Chimbas, quienes ahora podrán acceder a servicios de salud más cerca de sus hogares. Esta cercanía no solo facilita el acceso, sino que también promueve controles más frecuentes y una atención más oportuna.

Además, este tipo de intervenciones contribuye a descentralizar la atención de los hospitales de mayor complejidad, fortaleciendo el primer nivel de atención y acercando soluciones concretas a cada comunidad. En ese sentido, departamentos como Chimbas, San Martín, Rivadavia, Pocito, Caucete, Albardón, 25 de Mayo y Rawson ya han sido alcanzados por este plan, consolidando una red de salud más equitativa y eficiente en toda la provincia.