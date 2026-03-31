El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de inauguración de las obras de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud “San Patricio”, en el departamento Chimbas. La intervención se enmarca en el plan provincial de ampliación y remodelación de más de 140 centros de salud, una política impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, orientada a fortalecer el sistema de salud pública en todo el territorio. Acompañaron al gobernador la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; el ministro de Salud, Amilcar Dobladez y además de autoridades sanitarias.
Orrego inauguró un Centro de Salud que beneficiará a casi 12 mil vecinos
Se trata del CAPS San Patricio. Esto se enmarca en el Plan Provincial de ampliación y remodelación de más de 140 centros de salud de la provincia.