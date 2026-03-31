Horario de invierno en el Mercado de Abasto: cómo funcionará desde abril
Desde el 1 de abril, la Feria y Mercado de Abasto atenderá de 7 a 13:30. Difundieron además precios de referencia en verduras, frutas y carnes.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan confirmó que, a partir del 1 de abril de 2026, la Feria y Mercado de Abasto comenzará a regirse por su horario de invierno, con atención al público de 7:00 a 13:30 horas.
El cambio apunta a adecuar la actividad comercial a la temporada y optimizar el funcionamiento del predio, uno de los principales puntos de abastecimiento de alimentos frescos en la provincia.
En paralelo, el municipio difundió los precios de referencia vigentes para esta semana, destacando la calidad de los productos y la variedad disponible para el consumo diario.
En el rubro verduras, la papa se ubica entre $400 y $750, mientras que el tomate perita oscila entre $600 y $800 y la cebolla entre $500 y $700. En tanto, productos como el morrón alcanzan valores más elevados, entre $4000 y $5000.
En frutas, los precios muestran cierta estabilidad en productos como banana, manzana y naranja, todos en torno a los $2500. Otros como el kiwi ($8000 a $10.000) y la cereza ($12.000 a $13.000) se posicionan entre los más costosos.
Por el lado de las carnes, el asado y la carne blanda se ubican entre $14.000 y $16.000, mientras que el pollo entero ronda entre $3900 y $4300. La carne molida común se consigue entre $5500 y $6000, y el cartón de huevos varía entre $5000 y $6500.
Desde el municipio remarcaron que estos valores son de referencia y pueden variar según el puesto y la disponibilidad, aunque funcionan como guía para comerciantes y consumidores.
Con este nuevo esquema horario, el Mercado de Abasto ajusta su dinámica en un contexto donde el movimiento de compradores se concentra en las primeras horas del día, especialmente durante los meses más fríos.