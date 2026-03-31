Horario de invierno en el Mercado de Abasto: cómo funcionará desde abril

En el rubro verduras, la papa se ubica entre $400 y $750, mientras que el tomate perita oscila entre $600 y $800 y la cebolla entre $500 y $700. En tanto, productos como el morrón alcanzan valores más elevados, entre $4000 y $5000.

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En frutas, los precios muestran cierta estabilidad en productos como banana, manzana y naranja, todos en torno a los $2500. Otros como el kiwi ($8000 a $10.000) y la cereza ($12.000 a $13.000) se posicionan entre los más costosos.

Por el lado de las carnes, el asado y la carne blanda se ubican entre $14.000 y $16.000, mientras que el pollo entero ronda entre $3900 y $4300. La carne molida común se consigue entre $5500 y $6000, y el cartón de huevos varía entre $5000 y $6500.

Desde el municipio remarcaron que estos valores son de referencia y pueden variar según el puesto y la disponibilidad, aunque funcionan como guía para comerciantes y consumidores.

Con este nuevo esquema horario, el Mercado de Abasto ajusta su dinámica en un contexto donde el movimiento de compradores se concentra en las primeras horas del día, especialmente durante los meses más fríos.