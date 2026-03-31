"Sembrando futuro": una apuesta a la autonomía con huertas familiares
El programa “Sembrando Futuro” capacitó a 45 vecinos en Ullum con foco en huertas familiares, autonomía y desarrollo comunitario.
En el marco del Mes de la Mujer, la empresa Hualilán puso en marcha en Ullum el programa “Sembrando Futuro”, una iniciativa orientada a fortalecer la autonomía y el desarrollo comunitario a través de la producción de huertas familiares.
La propuesta se llevó adelante en articulación con la Dirección de Género y la Dirección de Deportes del municipio, y estuvo destinada a mujeres de la comunidad y personas adultas mayores, alcanzando a 45 participantes.
Las jornadas se realizaron el 26 y 27 de marzo en el Camping Municipal, donde se generó un espacio de formación e intercambio enfocado en el cultivo de hortalizas de temporada otoño-invierno y en la incorporación de hábitos vinculados al autoconsumo y el cuidado.
La capacitación estuvo a cargo de las ingenieras agrónomas del INTA, Patricia Donoso y Carina Martini, quienes brindaron herramientas teóricas y prácticas adaptadas a la realidad de las huertas familiares.
Como parte del programa, se entregaron insumos clave para iniciar la producción en cada hogar, entre ellos semillas de hortalizas y flores de temporada, bandejas para plantines y tierra preparada.
Desde la organización destacaron que el objetivo es generar herramientas concretas que permitan sostener procesos a largo plazo. En esa línea, la directora ejecutiva de Challenger Gold, Sonia Delgado, señaló que la iniciativa busca promover el aprendizaje, la autonomía y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
La actividad contó además con el acompañamiento de la empresa ACADEMICA, que colaboró durante las jornadas y aportó al desarrollo del espacio de encuentro.
“Sembrando Futuro” se proyecta con continuidad, con la intención de seguir ampliando su alcance y consolidarse como una herramienta de organización y desarrollo a partir del trabajo con la tierra.