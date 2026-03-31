"Sembrando futuro": una apuesta a la autonomía con huertas familiares

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La capacitación estuvo a cargo de las ingenieras agrónomas del INTA, Patricia Donoso y Carina Martini, quienes brindaron herramientas teóricas y prácticas adaptadas a la realidad de las huertas familiares.

Como parte del programa, se entregaron insumos clave para iniciar la producción en cada hogar, entre ellos semillas de hortalizas y flores de temporada, bandejas para plantines y tierra preparada.

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Desde la organización destacaron que el objetivo es generar herramientas concretas que permitan sostener procesos a largo plazo. En esa línea, la directora ejecutiva de Challenger Gold, Sonia Delgado, señaló que la iniciativa busca promover el aprendizaje, la autonomía y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

La actividad contó además con el acompañamiento de la empresa ACADEMICA, que colaboró durante las jornadas y aportó al desarrollo del espacio de encuentro.

“Sembrando Futuro” se proyecta con continuidad, con la intención de seguir ampliando su alcance y consolidarse como una herramienta de organización y desarrollo a partir del trabajo con la tierra.