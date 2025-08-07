El conflicto en las universidades públicas sigue profundizándose. En San Juan, ADICUS y SiDUNSJ confirmaron su adhesión al paro nacional convocado por CONADU, que se realizará entre el 11 y el 17 de agosto, afectando por completo el dictado de clases y actividades en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y sus colegios preuniversitarios.
Universidades en alerta: San Juan se suma al paro nacional docente
Los gremios docentes se suman al paro nacional del 11 al 17 de agosto en reclamo de una urgente recomposición salarial. El 70% de los docentes universitarios cobra entre $180.000 y $700.000, y muchos abandonan la profesión. Denuncian pérdida del poder adquisitivo, ajuste presupuestario y falta de respuesta del Gobierno.