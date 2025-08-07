"
Universidades en alerta: San Juan se suma al paro nacional docente

Los gremios docentes se suman al paro nacional del 11 al 17 de agosto en reclamo de una urgente recomposición salarial. El 70% de los docentes universitarios cobra entre $180.000 y $700.000, y muchos abandonan la profesión. Denuncian pérdida del poder adquisitivo, ajuste presupuestario y falta de respuesta del Gobierno.

El conflicto en las universidades públicas sigue profundizándose. En San Juan, ADICUS y SiDUNSJ confirmaron su adhesión al paro nacional convocado por CONADU, que se realizará entre el 11 y el 17 de agosto, afectando por completo el dictado de clases y actividades en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y sus colegios preuniversitarios.

El reclamo central gira en torno a la grave pérdida del poder adquisitivo de los docentes y el ajuste presupuestario que sufren las casas de altos estudios en todo el país.

Según expresaron desde los gremios, la falta de actualización salarial es el principal problema. “Hay docentes que están emigrando directamente de las universidades y de los colegios preuniversitarios porque no llegamos a fin de mes”, advirtió una dirigente de ADICUS.

Los datos respaldan la crítica. Una consulta digital realizada por el gremio reveló que el 70% de la docencia universitaria cobra entre $180.000 y $700.000 mensuales, montos que “no son rentables” frente al costo de vida actual. Muchos profesionales se ven obligados a tener más de un trabajo o directamente abandonan la docencia para subsistir.

La universidad necesita docentes con salarios justos, que puedan formarse, dedicarse y brindar una educación de calidad. Con salarios bajo la línea de la pobreza no se puede seguir. Por eso paramos en todo el país. Defender el salario es defender la universidad pública”, expresaron desde SiDUNSJ.

La medida de fuerza también se enmarca en el contexto del debate por la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada en Diputados con una amplia mayoría pero sin alcanzar los dos tercios necesarios. Ahora, el proyecto espera ser tratado en el Senado, donde se definirá su futuro.

En tanto, la Conadu Histórica confirmó que 57 universidades nacionales y colegios preuniversitarios se sumarán a la medida de fuerza la próxima semana. Además, anunciaron que en septiembre se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria, para visibilizar la crisis que atraviesa la educación pública y exigir respuestas concretas al Gobierno nacional.

