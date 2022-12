Uñac: "San Juan es la capital del deporte y por eso recibimos la Copa del Mundo"

Uñac también se refirió a la reunión que tuvieron los gobernador con el presidente Alberto Fernández para debatir sobre el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los fondos de la Coparticipación. "En el encuentro jamás se habló de no cumplir con lo que había determinado la Justicia. Aunque no estemos de acuerdo. Para que la gente entienda, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe recibir cuatro presupuestos anuales de San Juan. Es un gesto caprichoso esto. Por ejemplo, la Provincia paga los costos de la Policía. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esto no sucede. Porque el expresidente Mauricio Marci otorgó por decreto con esa fundamentación caprichosa, fondos para pagar la policía de CABA. El objeto original no corresponde, es ilegal y es ilegítimo", dijo el primer mandatario local.