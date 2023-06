Uñac no descartó ser precandidato en las elecciones nacionales

El primer mandatario afirmó que, si bien le entusiasma mucho que pueda ser elegida la fórmula oficialista para la gobernación de San Juan, es decir Rubén Uñac y Cristian Andino, destacó que quienes sean elegidos legisladores “deben tener una perfecta conexión con los intereses de San Juan, no como me pasó a mí. Algún día contaré lo que ha sido trabajar durante 8 años con algunos legisladores, porque algunos responden directamente, como Rubén, Cristina López, Walberto Allende, Graciela Caselles, pero no todos. De la oposición es aceptable, porque tiene una mirada distinta”, dijo.

Para finalizar, el gobernador, que no puede presentarse para un nuevo mandato en la provincia debido a la prohibición de la Corte Suprema, siguió hablando sobre el apoyo que necesita San Juan desde cargos nacionales y remarcó que “algunas personas, entre los cuales puede ser que esté yo, tengamos una íntima conexión y seamos defensores en Buenos Aires de los intereses de San Juan, no de los intereses personales de algún dirigente político”, sin precisar a qué cargo de las elecciones nacionales se refiere.

Elecciones 2023: cuándo cierran las listas

Las listas, con todos los precandidatos confirmados de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), deberán presentarse de manera oficial el 24 de junio, 50 días antes del 13 de agosto. Los nombres que resulten victoriosos en su respectiva interna partidaria podrán a su vez presentarse en la elección general del 22 de octubre.

La presentación definitiva de las listas marca también otra etapa en el proceso eleccionario: el comienzo de la campaña electoral. El 9 de julio comenzarán a proyectarse los spots publicitarios en medios audiovisuales y las campañas se extenderán hasta el 11 de agosto a las 8 horas, momento en el comenzará la veda.

La presentación de cada uno de los partidos deberá contener los siguientes datos: número de precandidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando la paridad de género; nómina de precandidatos acompañada de constancias de aceptación de la postulación suscriptas por el precandidato y designación del apoderado y responsable económico-financiero de lista.

Se considera veda electoral, silencio electoral o jornada de reflexión como el lapso durante el cual rigen una serie de prohibiciones legales vinculadas a la propaganda política, las cuales se aplican cuando hay elecciones o plebiscitos.