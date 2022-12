Uñac: "Los problemas de la política, los debe resolver la política"

Sobre la validez de una eventual candidatura a gobernador, lo que significaría la búsqueda de una re reelección en lo personal, expresó: "A mi no me cabe ninguna duda ni a la Constitución tampoco". En este sentido, agregó: "Sería más fácil si me borraran de un plumazo pero eso no depende de un dirigente".

Por último, Uñac fue consultado sobre cuándo se conocería si decide lanzarse como candidato a gobernador en 2023, a lo que respondió que "puede haber una expresión como también puede no haberla" y manifestó que primero debe mantener conversaciones con integrantes del Partido Justicialista tanto a nivel local como nacional.