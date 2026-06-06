Colapinto cumplió en la clasificación y largará 14° en Mónaco

La Q1 comenzó de manera complicada para Colapinto. Tras marcar un primer tiempo de 1:15.799 llegó a ubicarse 18°, quedando momentáneamente fuera de la zona de clasificación. Sin embargo, logró reaccionar en el tramo final de la tanda, mejoró sus registros en cada salida y terminó avanzando a la Q2 gracias a una vuelta de 1:14.573 que lo dejó entre los pilotos clasificados para la siguiente instancia.

Ya en la segunda parte de la clasificación, el argentino intentó acercarse al top diez para conseguir un lugar en la Q3. En su primer intento registró 1:14.530, aunque no pudo completar la vuelta ideal debido al tráfico en pista. Sobre el cierre de la sesión encontró una mejora significativa y estableció un tiempo de 1:13.995, pero no alcanzó para avanzar a la definición.

Finalmente, Colapinto cerró la clasificación en el 14° puesto y largará desde esa misma posición en el Gran Premio de Mónaco. Un resultado que le permite mantenerse cerca de la zona media del pelotón y buscar oportunidades en una carrera donde la estrategia y la precisión suelen ser determinantes.

La carrera del Gran Premio de Mónaco se pondrá en marcha este domingo desde las 10:00 (hora de Argentina).