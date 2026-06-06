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Colapinto cumplió en la clasificación y largará 14° en Mónaco

Franco Colapinto fue de menor a mayor durante la sesión clasificatoria, logró meterse en la Q2 y quedó ubicado en el 14° lugar para la carrera de este domingo.

Franco Colapinto afrontó una de las clasificaciones más exigentes de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino de Alpine salió a buscar el mejor resultado posible en un circuito donde cada milésima cuenta y donde la posición de partida suele ser determinante para el resultado final.

Después de un fin de semana que había mostrado algunas dificultades para encontrar ritmo en los entrenamientos, Colapinto encaró la sesión decisiva con el objetivo de avanzar la mayor cantidad de instancias posibles y acercarse a la zona de puntos para la competencia del domingo.

En una clasificación marcada por la extrema exigencia del trazado callejero, el representante argentino buscó aprovechar cada salida a pista para mejorar sus registros y evitar errores en un circuito donde los muros no perdonan.

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La Q1 comenzó de manera complicada para Colapinto. Tras marcar un primer tiempo de 1:15.799 llegó a ubicarse 18°, quedando momentáneamente fuera de la zona de clasificación. Sin embargo, logró reaccionar en el tramo final de la tanda, mejoró sus registros en cada salida y terminó avanzando a la Q2 gracias a una vuelta de 1:14.573 que lo dejó entre los pilotos clasificados para la siguiente instancia.

Ya en la segunda parte de la clasificación, el argentino intentó acercarse al top diez para conseguir un lugar en la Q3. En su primer intento registró 1:14.530, aunque no pudo completar la vuelta ideal debido al tráfico en pista. Sobre el cierre de la sesión encontró una mejora significativa y estableció un tiempo de 1:13.995, pero no alcanzó para avanzar a la definición.

Finalmente, Colapinto cerró la clasificación en el 14° puesto y largará desde esa misma posición en el Gran Premio de Mónaco. Un resultado que le permite mantenerse cerca de la zona media del pelotón y buscar oportunidades en una carrera donde la estrategia y la precisión suelen ser determinantes.

La carrera del Gran Premio de Mónaco se pondrá en marcha este domingo desde las 10:00 (hora de Argentina).

FUENTE: Carburando

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