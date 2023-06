Uñac, a días de las elecciones: "No queremos ser Jujuy"

El gobernador marcó que no hay que caer en la alabanza a la Capital, sino remarcar las virtudes de la provincia. "El espejo de los sanjuaninos es nuestra provincia", dijo. Sobre las virtudes y las proyecciones que hay, desde el punto de vista de las comparaciones, a las que apunta como no necesarias, expresó que "Para mí San Juan es la mejor provincia del país", e indicó que no hay que la mirada a las otras provincias tiene que ser para no caer en los mismos errores: "No queremos ser Jujuy", dijo, al respecto de la represión que hubo en el marco de los conflictos docentes. A esto, Uñac aclaró que "acá se paga cuatro veces más a los docentes, y falta camino por recorrer", sostuvo.

Asimismo, aseguró que la clave está en seguir trabajando, y esta vez, con una nueva fórmula que viene de su mano: "Conozco a Rubén y a Cristian y estoy seguro de que van a trabajar para continuar con el proyecto, como así también van a mejorar lo que hay que mejorar", indicó.

Sobre la elección histórica

El gobernador no pudo evitar hacer alusión a la Corte Suprema de Justicia y a las acciones que marcaron polémica en el país, tras suspender las elecciones de San Juan y Tucumán. "Fue una elección rara", dijo, haciendo pensando en el drama de la Corte Suprema y se explayó en la decisión de interferir en las elecciones de San Juan para suspenderla y prohibir su candidatura. Sin embargo, manifestó la conformidad de la elecciones pasada: "En la elección anterior ganamos el 75% de los cargos".

Por último, agradeció a los sanjuaninos por la actividad realizada en los últimos dos periodos. "Para mí San Juan es la mejor provincia del país", remarcó.