Una médica del Rawson fue premiada a nivel nacional por su aporte científico

La profesional también destacó que RENAC de oro es un reconocimiento que brinda “por trayectoria, compromiso y la presentación de casos clínicos, llegando al diagnóstico, estar actualizado permanentemente, y enseñar sobre genética en la provincia. Quiero resaltar que es un trabajo mancomunado con la Maternidad y el Servicio de Neonatología del Hospital Rawson”.

“Es un trabajo diario de presencia e investigación que se realiza a partir de la detección de los neonatólogos en los casos de malformaciones, cardiopatías, fisuras palatinas, niños con síndrome de down, entre otros, con la supervisión de los profesionales de RENAC, el Dr. Pablo Barbero y Paz Vidahondo, que son mis maestros”, agregó la especialista.

Qué es RENAC

Red Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina (RENAC) es un sistema de vigilancia epidemiológica de las anomalías congénitas oficial. A la fecha RENAC incluye aproximadamente 180 maternidades y hospitales del subsector público y privado. La cobertura anual de RENAC es de unos 250.000 nacimientos, que representan aproximadamente el 60% de los nacimientos del sector público y el 40% del total del país.

Hay que destacar que partir del año 2015 RENAC es el Centro Coordinador de la Red Federal para la detección y atención de pacientes con Fisura Labio Alvéolo Palatina (FLAP), pie bot y displasia de desarrollo de cadera. Esta Red cuenta con el apoyo del Programa SUMAR y tiene como propósito mejorar la accesibilidad al tratamiento oportuno de los niños afectados, a través del diagnóstico precoz y la derivación adecuada según la complejidad de cada caso.

Algunos de los objetivos de RENAC son:

1. Producir conocimiento epidemiológico sobre anomalías congénitas.

2. Contribuir a la atención precoz de los recién nacidos con anomalías congénitas.

3. Estudiar factores de riesgo para anomalías congénitas, mediante el desarrollo de trabajos de investigación en el marco de la epidemiología genética.