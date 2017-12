Una madre publicó en las redes la foto de su hijo autista luego de sufrir una crisis por la pirotecnia

Delia Sánchez es sanjuanina y madre de un niño autista. Durante las últimas horas publicó una foto en las redes sociales para tomar conciencia sobre el uso de la pirotecnia. Su hijo sufrió una crisis por el uso de pirotecnia durante los festejos de Navidad.

En las redes sociales escribió:

"No me hace ninguna gracia subir esta foto, una xq se trata de mi hijo, otra xq no tengo la morbosidad de hacer eso.. ¡Pero en esta ocasión lo hago para tratar de que tomemos "¡CONCIENCIA" del daño que se hace con la tonta, injustificada, e inhumana acción de tirar PIROTECNIA...!! Mi hijo es un joven AUTISTA y Él no entiende estos sonidos...que sólo son explosiones cerca... el nerviosismo de estos sonidos inentendibles hizo que convulsionara... para las madres es un momento desesperante ver que a tu hijo le falta el aire, se estremece todo el cuerpo peleando con la razón y la locura x ayudarlo...y nooo poder!! POR FAVOR..POR FAVOR PIDO, que se detenga esto, donde no hay satisfacción alguna, gastando dinero en la miseria acción de herir y lastimar a SERES INDEFENSOS... sin dejar de mencionar a los animales q tampoco entienden esta insensible acción...

TOMEMOS CONCIENCIA..!! HOY ES X MI...MAÑANA PODRIA SER X TI.."