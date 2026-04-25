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Canes del Servicio Penitenciario mostraron sus habilidades a los más pequeños

El Grupo Especial realizó exhibiciones en un encuentro deportivo en Rivadavia, donde niños y familias disfrutaron de demostraciones, juegos y aprendizaje.

El Servicio Penitenciario Provincial participó del evento “El Caciquito”, desarrollado en el Huazihul San Juan Rugby Club, con una propuesta que combinó demostraciones, cercanía y entretenimiento para toda la familia.

Desde temprano, el Grupo Especial de Canes desplegó una exhibición destinada a niños y niñas de San Juan, San Luis y Mendoza, en una jornada atravesada por el deporte y el entusiasmo de las escuelitas participantes.

Uno de los momentos destacados fue la actuación de Duque, junto a su guía Soledad Vargas, quien sorprendió con ejercicios de búsqueda y disciplina avanzada, simulando procedimientos reales con notable precisión. Cada intervención generó aplausos y la atención de los más chicos.

También se lució Xandro, un ovejero alemán guiado por José Inostroza, que realizó rutinas de patrullaje con firmeza y coordinación, acercando al público una muestra del trabajo cotidiano en tareas de seguridad.

Por su parte, Kaiser, acompañado por Luciana Carranza y con la participación de Alfredo Peña, aportó una cuota lúdica a la exhibición. Su cierre, con una representación como “alumno”, fue uno de los momentos más celebrados del encuentro.

La jornada incluyó además la participación de Ámbar, un can de raza malinois, que junto a su guía ejecutó ejercicios de defensa y protección, con movimientos ágiles y una simulación de intervención que permitió visualizar el accionar ante situaciones de riesgo.

En un clima de alegría y participación, la actividad logró acercar el trabajo del Servicio Penitenciario a la comunidad, fortaleciendo el vínculo con las familias a través de propuestas recreativas, educativas y de prevención.

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