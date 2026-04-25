Día del Animal: actividades para cuidar a tu mascota en su día

El miércoles 29, día del animal, la propuesta también llegará al ámbito educativo con una charla en la Escuela Ángel D. Rojas, donde estudiantes participarán de una jornada de concientización sobre el cuidado de los animales, incorporando conceptos de medicina preventiva, respeto por la vida y responsabilidad ciudadana desde edades tempranas, derechos de los animales y legislación vigente en la provincia, acercando a la comunidad herramientas concretas para actuar frente a situaciones de maltrato o abandono.

Ese mismo día el operativo llegará al departamento 9 de Julio, en la plaza María Rosa Mística de Alto de Sierra, desde las 18, incorporando propuestas del Parque de la Biodiversidad. Finalmente, el martes 5 de mayo será el turno de Ullum, en la plaza Fabián Alfaro del barrio Agapito Gil, desde las 14:30, con el mismo esquema de atención y concientización.

Durante todas las jornadas, se hará especial hincapié en los cuidados básicos de las mascotas, como la vacunación anual, la desparasitación periódica y el uso de pipetas para prevenir enfermedades. Estas acciones forman parte de la medicina preventiva, una herramienta fundamental para evitar problemas de salud tanto en los animales como en las personas.

Además, se informará sobre las ventajas de la esterilización, una práctica que no solo mejora la calidad de vida de perros y gatos, sino que también contribuye a prevenir la sobrepoblación y el abandono. Esterilizar es una decisión responsable que reduce riesgos de enfermedades y promueve una convivencia más equilibrada en la comunidad.

El objetivo de este despliegue territorial refleja un cambio concreto para quienes no podían acceder fácilmente a estos servicios básicos; hoy, el Estado llega al barrio con soluciones prácticas y gratuitas. Esto no solo mejora la salud de los animales, sino que impacta directamente en la calidad de vida de la comunidad.