La Maratón Alfiles no se corre este miércoles: lluvia y nueva fecha en noviembre

Desde la organización aclararon que la prioridad es “poder vivir la carrera en las condiciones que una jornada deportiva y solidaria como esta necesita”, y confirmaron la nueva fecha: miércoles 25 de noviembre a las 20, en el mismo lugar previsto originalmente: el Parque de Rivadavia.

Quienes ya se habían inscripto no necesitan hacer nada: las inscripciones continúan vigentes para la nueva fecha automáticamente.