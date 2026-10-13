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La Maratón Alfiles no se corre este miércoles: lluvia y nueva fecha en noviembre

La organización decidió reprogramar la segunda edición de la Maratón Alfiles por las condiciones meteorológicas previstas. La carrera solidaria a beneficio del Hospital de Niños se correrá el 25 de noviembre en el Parque de Rivadavia.

La segunda edición de la Maratón Alfiles no se correrá este miércoles como estaba previsto. La organización, Adventure Pro, decidió reprogramar el evento por las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas, que dificultarían la preparación adecuada del circuito y comprometerían el desarrollo de la jornada.

Desde la organización aclararon que la prioridad es “poder vivir la carrera en las condiciones que una jornada deportiva y solidaria como esta necesita”, y confirmaron la nueva fecha: miércoles 25 de noviembre a las 20, en el mismo lugar previsto originalmente: el Parque de Rivadavia.

Quienes ya se habían inscripto no necesitan hacer nada: las inscripciones continúan vigentes para la nueva fecha automáticamente.

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La carrera es organizada por el Sporting Club Alfiles bajo el lema “Corré para ayudar, ayudá para crecer” y tiene un doble propósito: reunir a la comunidad en torno al deporte y recaudar fondos a beneficio de la SAHNI —Sociedad de Amigos del Hospital de Niños de San Juan—. Cuenta con el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y de la Municipalidad de Rivadavia.

La competencia ofrece distintas distancias y categorías para todos los niveles: Kids para los más pequeños, 1K recreativo y familiar, 3K participativo y 8K como competencia principal.

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