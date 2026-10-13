La segunda edición de la Maratón Alfiles no se correrá este miércoles como estaba previsto. La organización, Adventure Pro, decidió reprogramar el evento por las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas, que dificultarían la preparación adecuada del circuito y comprometerían el desarrollo de la jornada.
La Maratón Alfiles no se corre este miércoles: lluvia y nueva fecha en noviembre
La organización decidió reprogramar la segunda edición de la Maratón Alfiles por las condiciones meteorológicas previstas. La carrera solidaria a beneficio del Hospital de Niños se correrá el 25 de noviembre en el Parque de Rivadavia.