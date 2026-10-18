Más de 2.000 personas participaron de la Maratón de Chimbas

“Ver a más de dos mil personas reunidas por una causa tan importante nos llena de alegría. Hoy Chimbas demostró que cuando nos unimos podemos hacer cosas muy lindas. Detrás de esta maratón hay un mensaje fundamental: que nuestras mujeres se cuiden, que realicen sus controles y que sepan que la detección temprana puede salvar vidas. Queremos un Chimbas donde las familias puedan encontrarse, compartir y disfrutar de estas actividades”, expresó Rodríguez.

Los ganadores de la competencia

Una vez finalizado el recorrido de 10 kilómetros, se realizó la entrega de premios y reconocimientos a los corredores destacados de las diferentes categorías.

Categorías femeninas

Femenino A

1. Rocío Cantero.

2. Martina Rodríguez.

3. Milagros Carrizo.

Categorías masculinas

Masculino A

1. Joel Giménez.

2. Osvaldo Muñoz.

3. Juan Marco Barroso.

Categoría personas con discapacidad

Diego Pérez.

La premiación permitió reconocer el esfuerzo de los deportistas y puso el cierre a una competencia que reunió a corredores de distintas generaciones.

Una gran feria por el Día de la Madre, shows y sorteos

La jornada continuó en la Plaza de Villa Obrera, donde se desarrolló una feria especial por el Día de la Madre, con la participación de emprendedores y artesanos locales que ofrecieron diferentes productos y propuestas para las familias.

Los vecinos también disfrutaron de clases grupales, ritmos latinos, aerobox y zumba, que formaron parte de una masterclass abierta al público, organizado por la Secretaría de Gobierno municipal.

La celebración incluyó espectáculos musicales en vivo de Milena y Coty, Mila y Tayte, que animaron la noche con sus presentaciones.

Además, se realizaron sorteos y actividades especiales en la previa del Día de la Madre, generando un espacio de recreación para las familias chimberas.

La organización de la maratón y de las actividades complementarias contó con el trabajo de diferentes áreas de la Municipalidad de Chimbas, que participaron en las tareas de logística, asistencia, organización y coordinación.