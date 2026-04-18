"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > sábado

Un sábado templado, soleado con nubes y temperatura en alza

El sábado se presentará mayormente nublado, sin lluvias y con una máxima de 27°C. El viento será leve a moderado durante toda la jornada.

El pronóstico para este sábado anticipa una jornada estable en la provincia, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de precipitaciones a lo largo del día. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C durante la tarde, en un contexto de condiciones templadas a cálidas.

En cuanto al viento, se mantendrá leve a moderado, con intensidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Durante la mañana y la noche predominará del sector sur, mientras que por la tarde rotará hacia el oeste, acompañando el momento de mayor temperatura.

image

Desde la madrugada se espera nubosidad parcial que irá en aumento con el correr de las horas, consolidando un escenario de cielo mayormente cubierto, aunque sin inestabilidad.

Te puede interesar...

Las condiciones generales configuran un día sin sobresaltos climáticos, con ambiente agradable y apto para actividades al aire libre, en el inicio del fin de semana.

Temas

Te puede interesar