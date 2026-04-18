Un sábado templado, soleado con nubes y temperatura en alza

En cuanto al viento, se mantendrá leve a moderado, con intensidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Durante la mañana y la noche predominará del sector sur, mientras que por la tarde rotará hacia el oeste, acompañando el momento de mayor temperatura.

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Desde la madrugada se espera nubosidad parcial que irá en aumento con el correr de las horas, consolidando un escenario de cielo mayormente cubierto, aunque sin inestabilidad.