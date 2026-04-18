El pronóstico para este sábado anticipa una jornada estable en la provincia, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de precipitaciones a lo largo del día. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C durante la tarde, en un contexto de condiciones templadas a cálidas.
San Juan 8 > San Juan > sábado
Un sábado templado, soleado con nubes y temperatura en alza
El sábado se presentará mayormente nublado, sin lluvias y con una máxima de 27°C. El viento será leve a moderado durante toda la jornada.