Alerta amarilla por tormentas en el sector Este de San Juan

Según el comunicado oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, desde la Dirección de Protección Civil recordaron los números de emergencia disponibles para la comunidad: