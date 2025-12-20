La Dirección de Protección Civil informó que para la noche del sábado 20 de diciembre se espera la ocurrencia de tormentas en los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, por lo que se emitió una Alerta Amarilla para el sector Este de la provincia.
Alerta amarilla por tormentas en el sector Este de San Juan
