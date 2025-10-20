En el marco del proceso de transformación digital del sistema financiero, Banco San Juan puso en marcha el programa “Mayores Conectados – Tu Banco a un Clic”, una iniciativa orientada a acompañar a las personas mayores en el uso de herramientas digitales y fortalecer su independencia en la gestión de servicios bancarios.
"Tu Banco a un Clic": Banco San Juan promueve la autonomía digital de los mayores
Banco San Juan impulsa el programa “Mayores Conectados – Tu Banco a un Clic”, una iniciativa de educación digital y financiera para adultos mayores, con talleres presenciales en distintas localidades.