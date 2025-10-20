"
"Tu Banco a un Clic": Banco San Juan promueve la autonomía digital de los mayores

Banco San Juan impulsa el programa “Mayores Conectados – Tu Banco a un Clic”, una iniciativa de educación digital y financiera para adultos mayores, con talleres presenciales en distintas localidades.

En el marco del proceso de transformación digital del sistema financiero, Banco San Juan puso en marcha el programa “Mayores Conectados – Tu Banco a un Clic”, una iniciativa orientada a acompañar a las personas mayores en el uso de herramientas digitales y fortalecer su independencia en la gestión de servicios bancarios.

El programa forma parte de una propuesta conjunta de las entidades financieras que integran el Grupo Petersen y está enfocado en promover la autonomía, la seguridad y la confianza de los adultos mayores en sus operaciones digitales.

La propuesta combina talleres presenciales, clases prácticas y materiales didácticos, diseñados especialmente para personas mayores. Durante las actividades se abordan temas como el uso del home banking y la app del banco, la prevención de fraudes digitales, la creación de claves seguras y la gestión de las finanzas personales.

El programa se implementa de manera escalable y adaptada a cada territorio, en articulación con instituciones locales, cajas y centros de jubilados. Participan equipos interdisciplinarios y talleristas locales con formación en gerontología, comunicación y alfabetización digital.

La coordinación general está a cargo de Julián Osoro y Sol Rodríguez Maiztegui, quienes acompañan la planificación, el seguimiento y la evaluación de cada etapa del proyecto.

En San Juan, las capacitaciones se desarrollan en el departamento Jáchal durante los meses de octubre y noviembre. Los encuentros se realizan los días 14, 21, 28 de octubre y 4 de noviembre, de 15 a 17 horas, en la sucursal del Banco San Juan (Sarmiento 493, esquina Calle San Juan).

Las inscripciones están abiertas al +54 9 264 6716810 (Coordinadora Regional, Guadalupe Arancibia) o pueden hacerse de forma presencial en la sucursal.

Con esta propuesta, Banco San Juan busca contribuir al desarrollo regional mediante la educación digital y financiera, brindando herramientas concretas para que las personas mayores puedan operar con mayor confianza en los entornos digitales.

