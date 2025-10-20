"Tu Banco a un Clic": Banco San Juan promueve la autonomía digital de los mayores

El programa se implementa de manera escalable y adaptada a cada territorio, en articulación con instituciones locales, cajas y centros de jubilados. Participan equipos interdisciplinarios y talleristas locales con formación en gerontología, comunicación y alfabetización digital.

La coordinación general está a cargo de Julián Osoro y Sol Rodríguez Maiztegui, quienes acompañan la planificación, el seguimiento y la evaluación de cada etapa del proyecto.

En San Juan, las capacitaciones se desarrollan en el departamento Jáchal durante los meses de octubre y noviembre. Los encuentros se realizan los días 14, 21, 28 de octubre y 4 de noviembre, de 15 a 17 horas, en la sucursal del Banco San Juan (Sarmiento 493, esquina Calle San Juan).

Las inscripciones están abiertas al +54 9 264 6716810 (Coordinadora Regional, Guadalupe Arancibia) o pueden hacerse de forma presencial en la sucursal.

Con esta propuesta, Banco San Juan busca contribuir al desarrollo regional mediante la educación digital y financiera, brindando herramientas concretas para que las personas mayores puedan operar con mayor confianza en los entornos digitales.