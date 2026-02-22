"
Tras una noche inestable, salió el sol, pero sigue el alerta por lluvias para la noche

El pronóstico para este domingo indica que la inestabilidad regresará durante la tarde y se mantendrá al cierre de la jornada, con probabilidades de tormentas que alcanzan el 40%.

Luego de una madrugada marcada por el tiempo inestable, el sol volvió a asomar en la provincia. Sin embargo, el Servicio Meteorológico advierte que el alivio es temporal, ya que se mantiene el alerta por precipitaciones para las próximas horas.

Detalle del tiempo para la jornada:

  • Mañana: El cielo se presenta parcialmente nublado con una temperatura de 23°C. La probabilidad de lluvia es nula en esta franja horaria.

  • Tarde: Se espera una máxima de 30°C. El tiempo desmejorará con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.

  • Noche: La temperatura descenderá a 27°C. Persiste el pronóstico de tormentas aisladas con una probabilidad de hasta el 40%.

Durante todo el domingo, el viento soplará desde el sudeste (SE) a una velocidad de entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas registradas hasta el momento.

