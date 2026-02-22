Luego de una madrugada marcada por el tiempo inestable, el sol volvió a asomar en la provincia. Sin embargo, el Servicio Meteorológico advierte que el alivio es temporal, ya que se mantiene el alerta por precipitaciones para las próximas horas.
Tras una noche inestable, salió el sol, pero sigue el alerta por lluvias para la noche
El pronóstico para este domingo indica que la inestabilidad regresará durante la tarde y se mantendrá al cierre de la jornada, con probabilidades de tormentas que alcanzan el 40%.